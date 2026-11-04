مردم شهرستان پردیس در دویست و چهل و هشتمین شب از اجتماعات خود در میدان شهید رئیسی، با محکومیت اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، بر وحدت ملی و حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع، اظهارات توهین‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا درباره ملت ایران را محکوم کردند.

حاضران با اشاره به شکست سیاست‌های آمریکا در طول ۴۷ سال گذشته، تأکید کردند که ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان ایستادگی کرده است.

شرکت‌کنندگان، حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال را نشانه‌ای از وحدت ملی و پشتیبانی از کشور دانستند.آنان همچنین حضور مردم در خیابان‌ها و میادین را عاملی برای تقویت روحیه مقاومت و مقابله با توطئه‌های دشمنان عنوان کردند.شرکت‌کنندگان در این اجتماع، تأکید کردند هرگونه توافق با آمریکا باید تأمین‌کننده حقوق و منافع ملی ایران باشد.

اجتماع‌کنندگان در پایان، بر تداوم حضور در صحنه و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.