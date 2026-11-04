شهرستان قرچک در دویست و چهل و هشتمین شب از اجتماعات خود در میدان امام خمینی، با شوری حماسی بر ادامه وفاداری و خون‌خواهی رهبر شهید امت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شور و اشتیاق مردم شهرستان قرچک در راه دفاع از میهن و وفاداری به مقام رهبری، در دویست و چهل و هشتمین شب اجتماع در میدان امام خمینی جاری شد.

حاضران در این تجمع شبانه با شعار‌هایی حماسی، بر استقامت و پایداری در مسیر رهبر شهید امت تأکید کرده و هرگونه تهدید دشمن را با تکیه بر انسجام ملی پاسخ دادند.

این حضور مستمر مردم قرچک در میادین، نشان‌دهنده ادامه ایستادگی و عزم راسخ این شهرستان در راه حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.