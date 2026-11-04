به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل هلال احمر مازندران از سهم ۸ درصدی این جمعیت در عملیات امدادونجات ترافیکی کشور طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

غلامعلی فخاری گفت: پوشش امدادی هلال احمر مازندران در حوادث ترافیکی در این بازه زمانی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافت.

وی افزود: امدادرسانی به هزار و ۵۴ حادثه ترافیکی و انتقال یک‌هزار و ۸۹ مصدوم به مراکز درمانی، از مهم‌ترین خدمات هلال احمر مازندران در هفت ماه گذشته بوده است.

به گفته مدیرعامل هلال احمر مازندران، شهرستان تنکابن با ۱۲۳ عملیات، نکا با ۱۱۹ عملیات، بهشهر با ۱۱۰ عملیات و آمل با ۱۰۸ عملیات، بیشترین سهم را در عملیات‌های امدادونجات ترافیکی استان داشته‌اند.

فخاری همچنین گفت: هلال احمر مازندران از نظر پاسخگویی به فوریت‌ها و اجرای عملیات امدادونجات، در شمار استان‌های برتر کشور قرار دارد.