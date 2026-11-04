به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، رزمایش پدافند غیرعامل زیرساخت ارتباطات مازندران با هدف ارزیابی آمادگی و تاب‌آوری شبکه اصلی ارتباطی استان، در چهار محور عملیاتی برگزار شد.

این رزمایش در مرکز ارتباطات زیرساخت مازندران و با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، ذکریا صالحیان مدیر ارتباطات زیرساخت استان و جمعی از کارکنان فنی و پشتیبانی اجرا شد.

در این رزمایش، سناریوهایی شامل قطع شریان اصلی ارتباطات و بازآوری شبکه از طریق زیرساخت پشتیبان، قطع برق مراکز زیرساختی و تأمین برق تجهیزات با دیزل‌ژنراتورهای ثابت و سیار، مهار آتش‌سوزی در محل استقرار تجهیزات برق اضطراری و دیزل‌ژنراتورها و مقابله با اقدامات خرابکارانه و حملات سایبری هم‌زمان به مراکز زیرساختی، تمرین و ارزیابی شد.

اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران، با اشاره به نقش راهبردی شبکه ارتباطات زیرساخت در ارائه خدمات ارتباطی گفت: شبکه اصلی ارتباطی استان، بستر تأمین ارتباطات مورد نیاز اپراتورهای تلفن همراه، شرکت مخابرات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی است و پایداری آن در استمرار خدمات و دسترسی مردم به سرویس‌های ارتباطی نقش مستقیم دارد.

وی افزود: حفظ آمادگی و تاب‌آوری این شبکه در برابر حوادث و شرایط پیش‌بینی‌نشده، از اولویت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و اجرای رزمایش‌های پدافند غیرعامل، زمینه شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، ارزیابی ظرفیت‌های پشتیبان و افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های تخصصی را فراهم می‌کند.

اعزی با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی گفت: هدف این اقدامات، استمرار خدمات شبکه در شرایط بحرانی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین خدمات ارتباطی استان است؛ زیرا هرگونه اختلال در شبکه اصلی زیرساخت می‌تواند بر کیفیت و تداوم خدمات اپراتورها و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی تأثیر بگذارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در پایان از همکاری مجموعه ارتباطات زیرساخت استان و کارکنان فنی و پشتیبانی قدردانی کرد و بر استمرار تمرین‌های تخصصی، تقویت زیرساخت‌های پشتیبان و توسعه هماهنگی‌های بین‌بخشی تأکید کرد.