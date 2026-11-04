استاندار مازندران در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، از مردم استان به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان برای حضور یکپارچه در راهپیمایی این روز دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را نماد عزت، بصیرت و استکبارستیزی ملت ایران دانست و از مردم استان برای حضور یکپارچه در راهپیمایی این روز دعوت کرد.

مهدی یونسی رستمی در این پیام، ۱۳ آبان را یادآور حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان و دانشجویانی دانست که با ایستادگی تاریخی خود، فریاد استقلال و آزادی‌خواهی ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند.

وی با اشاره به تداوم روحیه استکبارستیزی ملت ایران، افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به فرهنگ مقاومت، در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و زیاده‌خواهی آمریکا ایستاده است و خون شهدای مقاومت، چراغ راه آزادی‌خواهان جهان خواهد بود.

استاندار مازندران با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، دانشجو و شهدای جبهه مقاومت، از مردم غیور و بصیر استان، به‌ویژه نسل جوان، دانش‌آموزان و دانشجویان خواست با حضوری حماسی و یکپارچه در راهپیمایی ۱۳ آبان، با آرمان‌های امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

یونسی رستمی همچنین بر اعلام تجدید بیعت با رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد و افزود: حضور مردم می‌تواند صحنه‌ای از وحدت، وفاداری و اقتدار ملت دیار علویان را رقم بزند و خشم و انزجار آنان از استکبار جهانی، آمریکا و صهیونیسم را به گوش جهانیان برساند.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، استوارتر از همیشه در مسیر استقلال و عزت گام برخواهد داشت و در برابر هیچ قدرت سلطه‌گری سر خم نخواهد کرد.