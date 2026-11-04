از میدان دفاع تا تنگه هرمز، از اقتصاد جهانی تا معادلات سیاسی غرب؛ تحولات نشان می‌دهد ایران همچنان در مرکز معادلات منطقه‌ای قرار دارد و پشتوانه این ایستادگی، حضور و همراهی مردم است.

فریاد ما در ۱۳ آبان بیشتر از قبل به گوش جهانیان می‌رسد

فریاد ما در ۱۳ آبان بیشتر از قبل به گوش جهانیان می‌رسد



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در سه شنبه دوازده آبان به این شرح است:

شب ۱۳ آبان. روزی متمایز که تاریخ روابط ایران و آمریکا رو از قبل انقلاب به بعد انقلاب وصل کرده و شده شاخص‌ترین روزای سال؛ که یادآوری میکنه شیطان بزرگ، با ایران و ایرانی، دشمن بوده زمانی که حتی جمهوری اسلامی نبوده.

و اینکه دانش آموزا و دانشجویا جزو پیشتازای مبارزه با امریکا بودن و هستن. دانشجویا و دانش آموزای که هر ساله در ۱۳ آبان نشون میدن پای کار انقلاب و ایران هستن؛

ولی امسال، یه فرقی با سالای قبل داره اینکه: آمریکای شیطان، هم کلی دانش آموز و دانشجو رو در یه سال اخیر از ما گرفته و هم رهبر و عزیزای دیگه ما رو شهید کرده

و الان هم ما هنوز با ما تو جنگه و مدام تهدید به حمله مون میکنه. یعنی برخلاف اونچه که این روزا در لابلای راهرو‌های دیپلماسی نامه‌ای و میانجیگرانه در رسانه‌ها دیده می‌شد، دشمن همون دشمنه و نمیخواد حق و حقوق ملت ایران ور به رسمیت بشناسه.

اینو دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته. سرلشگر رضایی نوشته پاسخ آمریکا به حقوق و مطالبات ایران قانع‌کننده نبود و اونا باید کامل و صریح، هفت شرط ایران رو پاسخ بدن و بهش عمل کنن؛ تنها در این صورته که تنگه هرمز باز میشه.

در واقع به نظر میاد نامه نگاری ونس معاون شیطان و فرستادن میانجی‌های قطری و غیره، بیشتر برای آروم کردن بازار نفت بوده در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره که اقتصادشون رو زیر فشار گذاشته و مخالفای ترامپ رو داره تقویت کرده.

چنین مساله‌ای رو ستون‌نویس پولیتیکو، نوشته که: جنگ پرهزینه با ایران و افزایش قیمت بنزین از عوامل تضعیف موقعیت انتخاباتی جمهوری‌خوا‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکاس.

ذخایر راهبردی نفت آمریکا هم با برداشت‌های جدید به کمتر از ۲۸۲ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین سطحه در ۴۴ سال گذشته.

بخش مهمی از جواب این وضع، در تنگه راهبردی هرمزه. گلوگاهی که سپاه و ارتش مثل دو برادر، محکم گرفتش و نمیذارن نفت و گاز ازش بگذره و به دست دشمنای ملت ایران برسه.

همین امروز نیروی دریایی سپاه خبر داده که سه نفتکش متخلف دیگه در تنگه هرمز روی مین رفتن و آتش گرفتن و سوختن.

اما خبرای بیشتر و نبردای بیشتر در هوا و آسمان تنگه بود.. جایی که رزمنده‌های سپاه یه پهپاد پیشرفته‌ام کیو ۹ رو در شرق تنگه زدن تا تعداد این نوع پهپادای منهدم شده به ۵۵ برسه.

علاوه بر اینکه دو پهپاد لوکاس نیز در آسمان بندرخمیر با تیر پدافند سپاه سرنگون شدن. میدونید که آمریکاییا لوکاس رو از رو شاهد ۱۳۶ ما کپی کردن!

اما جالبتر اینه که یگان جنگ الکترونیک سپاه، دو پهپاد جاسوسی آمریکا از نوع‌ام کیو‌ام ۱۷۱ دیگه رو هم سالم بر زمین نشونده. سر جمع، در روزای اخیر چهار فروند از این پهپادا سالم بدست ما افتاده.

توان جنگ الکترونیک ایران، نظر کارشناسای چینی رو جلب کرده که میگن: متخصصای ایرانی توان نفوذ به لینک ارتباطی پهپادای آمریکایی و جایگزینی کد‌های هدایتی اونا رو دارن.

نخست‌وزیر پیشین سوئد نیز گفته ایران نشون داده دوران ابرقدرتی آمریکا به پایان رسیده.

رویترز هم، اما از توان موشکی ایران نوشته که ضعف معماری امنیتی آمریکا رو آشکار کردن. در همین در جنگ ۴۰ روزه.

موشکایی که حالا قدرتمندتراش رو آماده کرده‌ایم برای پاسخ به گستاخی احتمالی دشمن. سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، هشدار داده اینبار، دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن در تیررس ایرانه و هر تهدیدی با پاسخی بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو میشه.

حالا در میانه چنین جنگ اراده ها، اهمیت فردا بیشتر از همه سالهاس. روزی دنیا میخواد ببینیه ایرانیا بخصوص جووناش، چطوری در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به خیابونا میان..

نویسنده: سجاد وهابی