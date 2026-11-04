به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "عیسی خدایی" گفت: مأموران انتظامی شهرستان سملقان در جریان گشت‌زنی هدفمند و کنترل محور‌های مواصلاتی، یک دستگاه خودروی ایسوزو حامل محموله کود شیمیایی قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو، ۸۰ کیسه کود شیمیایی به وزن مجموع ۴ تن و به ارزش تقریبی ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کشف شد، افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پرونده برای بررسی بیشتر و طی مراحل قانونی به مرجع مربوط ارجاع شد.