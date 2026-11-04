به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری،مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: این جشنواره فرصتی برای قدردانی از خیرینی است که با ساخت، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، در آینده فرزندان این استان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

خدادادی با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی نیازمند همراهی همه ظرفیت‌های جامعه است، افزود: مدرسه‌سازی تنها ساخت یک بنا نیست؛ فراهم کردن محیطی برای یادگیری، رشد و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان است. هر میزان مشارکت خیرین و مردم در این مسیر، می‌تواند دسترسی دانش‌آموزان به فضای آموزشی مناسب را بهبود بخشد.

خدادادی به برخی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای جشنواره اشاره کرد و گفت: «معرفی و نمایش بخشی از طردح‌های آموزشی، ارائه تصاویر طرح‌های اجراشده و نیاز‌های موجود، و اجرای برنامه‌های فرهنگی و دانش‌آموزی از جمله برنامه‌هایی است که برای این رویداد در نظر گرفته شده است.