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دستگیری سارق سیم و کابل با تلاش مأموران کلانتری گرمه خراسان شمالی
فرمانده انتظامی شهرستان گرمه خراسان شمالی از دستگیری سارق سیم و کابل توسط مأموران تجسس کلانتری ۱۱ دستغیب این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، سرهنگ "علیاصغر غلامزاده" گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل، مأموران تجسس کلانتری ۱۱ دستغیب شهرستان گرمه، شناسایی و دستگیری عامل سرقتها را در دستور کار قرار دادند.
وی با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسیهای میدانی و جمعآوری سرنخهای موجود، موفق شدند هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی هدفمند وی را دستگیر کنند، افزود: متهم در جریان تحقیقات و بازجوییهای تخصصی به ۳ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.