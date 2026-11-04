به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "علی‌اصغر غلامزاده" گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل، مأموران تجسس کلانتری ۱۱ دستغیب شهرستان گرمه، شناسایی و دستگیری عامل سرقت‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری سرنخ‌های موجود، موفق شدند هویت متهم را شناسایی و در عملیاتی هدفمند وی را دستگیر کنند، افزود: متهم در جریان تحقیقات و بازجویی‌های تخصصی به ۳ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.