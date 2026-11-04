به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز چهارمحال و بختیاری؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان از آمادگی کامل مدارس، نواحی و مناطق آموزشی استان برای برگزاری پرشور برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی و یوم‌الله ۱۳ آبان خبر داد.

خدادادی افزود: نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در تمامی مدارس همزمان با سراسر کشور و اجرای سرود همگانی ۳۱۳ نفره در راهپیمایی از مهم‌ترین محور‌های این برنامه‌ها است.