به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "حجت‌الله عطایی" با اعلام اینکه در پی اعلام سرقت از یک واحد صنفی تزیینات خودرو، موضوع در دستور کار مأموران تجسس کلانتری قرار گرفت افزود: بررسی‌های فنی و پلیسی نشان داد شاگرد سابق مغازه با سوءاستفاده از اعتماد همکار خود و در اختیار گذاشتن کلید مغازه به سارقان، زمینه ارتکاب سرقت را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری مأموران، شاگرد سابق مغازه و همدستش شناسایی و دستگیر شدند و به سرقت اعتراف کردند، گفت: اموال مسروقه که به استان همجوار منتقل شده بود، به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال کشف و به مالباخته تحویل داده شد.