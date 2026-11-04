سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه گفت: تلاطم‌های اخیر در بازار انرژی و اعتراضات گسترده در اروپا، ابعاد جدیدی از تقابل با آمریکا را آشکار کرده است. تقابلی که تنها به میدان‌های جنگ محدود نمی‌شود و از فشار بر قیمت‌ها تا چالش‌های ساختاری در برابر توانمندی‌های ملی را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیزدهم آبان در تاریخ معاصر ایران یادآور سه رویداد مهم و تاثیرگذار است. سه واقعه که در سه مقطع متفاوت تاریخی رخ دادند و البته هرکدام در شکل گیری تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورمان و مناسبات آن با قدرت‌های خارجی نقش داشتند. تبعید رهبر کبیر انقلاب آیت الله خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سه رویدادی هستند که این روز‌ها به یکی از مهمترین وقایع تاریخ کشورمان در تقویم رسمی تبدیل شدند که به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی هم نامگذاری شده. در برنامه گفتگوی ویژه خبری با عنوان «۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار» این موضوع بررسی شد. متن کامل این خبر به شرح زیر است:

سوال: آقای آصفی ۱۳ آبان روز تسخیر لانه جاسوسی، روز مبارزه با استکبار جهانی، تحولاتی که در کشورمان در جریان است، دشمنی‌های آمریکا، شعار‌هایی که همیشه از جانب ملت آزادیخواه و عدالت طلب ایران برآمده و برخاسته شده و موضوعی که همواره در اذهان مورد سوال بوده، علت دشمنی آمریکا با ایران و ایرانی برمی گردد به چه موضوعاتی؟ آیا موضوع تسخیر لانه جاسوسی و وقایع آن مقطع تاریخی یا نه اگر برگردیم ریشه و اساس دیگری را باید در دشمنی آمریکا با ایران و ایرانی بجوییم.

آصفی: ۱۳ آبان روز دانش آموز را گرامی می‌دارم. همانطور که فرمودید روز مبارزه با استکبار است و همچنین سالگرد تبعید امام راحل، این روز بزرگی بود در تاریخ ما و در تقویم ما ماندگار شده. روزی بود که بعضی از حرکت‌ها را شکل داد. عاریه میگیرم از فرمایش رهبر شهید که فرمودند روز دانش آموز روز جوان هم هست، چون متعلق به جوان‌ها هم است. یعنی این که علاوه بر این که روز مبارزه با استکبار است روز دانش آموز، روز جوان هم است. متعلق به جوان‌ها است که نقش بسیار کلیدی و پررنگی در پیشبرد انقلاب داشتند و دارند. اگر برگردیم به آن سال‌ها در تظاهرات متعدد، در سراسر کشور نقش دانش آموزان، دانشجویان و جوانان بسیار پررنگ بود.

دشمنی آمریکا با ما به لانه جاسوسی برنمی گردد. لانه جاسوسی معلول بود، علت نبود به خیلی پیش‌تر برمی گردد. نمی‌خواهم اظهارات آقای روبیو را تکرار کنم به زعم ایشان که برمی گردد به ۲۳۰۰-۴۰۰ سال پیش آن جنگ ایران و رم و چیز‌هایی که گفت که اتفاقا صحبت‌هایی که ایشان کرد لغزش کلام و بیان نبود. این نبود که چیزی را اشتباهی گفت. از رو می‌خواند متنی بود که رویش کار کرده بود هدفمند. این‌ها آن عقده‌های انباشته شده بود. مسئولین آمریکایی خیلی بعید است اگرچه این‌ها خودشان را به لودگی زدند و کار‌هایی می‌کنند که خیلی در چارچوب نمی‌گنجد ولی متفکرانشان تاریخ ایران را می‌شناسند تمدن ایران را، ریشه فرهنگی ایران را لذا آن متن، لغزش نبود، یک دیدگاه بود، یک اندیشه بود و جنگ تمدن‌ها بود.

آمریکایی ها، چون خودشان هم تاریخچه ندارند خیلی جوان هستند در عرصه وجودی کشورشان، شاید از این ماجراجویی‌ها را دوست داشته باشند انجام دهند. نمی‌خواهم بگویم ریشه به آن جا برمی گردد. البته آن‌ها یک هدف دیگر هم داشتند.

می‌خواستند به اروپایی‌ها بگویند ما با ایران مشکل فرهنگی داریم و تنها نیستیم. اروپا شما بیا کمک ما، چون قافیه تنگ آمده بود. سرگردنه جای کشتی گرفتن نیست. این اصطلاح جنوب شهری‌های تهران است. بالاخره ترامپ این را فهمید، چون فشار به او آمده بود. یکی از اهدافشان هم این بود می‌خواست بگوید نه مشکل ایران با ما مشکل فقط آمریکا نیست کل غرب است. اروپایی‌ها شما هم نباید ساکت باشید و شما هم باید بیایید وسط.

اگر بخواهیم یک مقدار برویم عقب قبل از لانه جاسوسی، کودتای ۱۳۳۲ را هم داریم که اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشت مرحوم مصدق بود، حکومت پهلوی بود. بخاطر سرنگونی دولت مردمی مصدق آن کودتا را انجام دادند. عقب‌تر هم می‌توانید بروید. اوایل سال‌های ۱۲۸۰ هجری قمری در سه راه امین حضور یک مقدار بالاتر بین اقلیت یهودی و مسلمان‌ها دعوا شد. جنگ و نزاع و کتک کاری شد. تعدادی از یهودیان صدمه خوردند، مجروح شدند البته مسلمان‌ها هم ضربه خوردند، آمریکا رسما دخالت کرد و از دولت وقت اصلاً ربطی به پهلوی هم نداشت تا زمان قاجار بود گفتند باید عذرخواهی کنید و تامین کنید ایمنی این اقلیت را. چه ربطی به آمریکا داشت؟ دعوایی بود بین دو گروه باز هم اگر بخواهید می‌شود عقب‌تر و عقب‌تر رفت.

سوال: پس در هر مقطع زمانی تاریخ، آمریکایی را می‌بینیم که متوجه ایران است به شدت دشمنی دارد و در امورش دخالت می‌کند و این ریشه دشمنی واقعاً ریشه تاریخی و شاید طولانی داشته باشد.

آصفی: خیلی طولانی است. به گمان من آمریکا بعد از پیدایشش مقداری درونگرا بود بعد شروع کرد به ماجراجویی و خودش را در عرصه‌های بیرونی فعال نشان داد. از زمانی که آمریکا از درونگرایی خارج شد دخالت می‌کرد در همه نقاط دنیا از جمله ایران و این ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد. این دخالت را سال ۱۳۳۲ در زمان پهلوی می‌بینیم. قبل‌تر بر سر نزاعی که در آبسردار، سرچشمه بود در دوره قاجار می‌بینیم و قبل از آن هم که آمریکایی وجود نداشت.

سوال: آمریکایی‌ها دشمنی خودشان را بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به صورت بارزتر و آشکارتر با ایران و ایرانی انجام دادند از اشکال مختلف، از ابزار‌های متفاوت تا رسیدیم به نکته‌ای که رهبر شهید انقلاب اسلامی بر آن تاکید کردند. جنگ شناختی تمام عیار را علیه ملت ایران آغاز کردند و از همه گزینه‌هایشان استفاده کردند تحولات جنگ در مقطع کانونی چطور پیش می‌رود؟

آصفی: قبل از پاسخ به این سوال، ترامپ گفت: ما جنگ را علیه ایران شروع نکردیم ایران جنگ را علیه ما شروع کرد سال ۵۷ فرمایش ایشان است. سال ۵۷ چه کار کردیم؟ انقلاب کردیم. در سال ۵۷ چه گفتیم؟ گفتیم استقلال می‌خواهیم. زیر سلطه کسی نمی‌خواهیم باشیم. شوروی آن روز و نه مجموعه غرب و شاخص آن آمریکا. این شعار ما بود و با این انقلاب کردیم. شما وقتی بروید دنبال استقلال این جنگ علیه آمریکا است. به نظرم اینها خودشان بند را آب می‌دهند. یعنی آنهایی که در دلشان است می‌ریزند بیرون. سال ۵۷ که ما علیه کسی جنگ نکردیم انقلابی کردیم. انقلاب ما هم سه شعار داشت: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. نظر ترامپ آن استقلال است/، چون آنها ایران مستقل نمی‌خواهند می‌گوید جنگ از اینجا شروع شد ولی خب از یک جهت راست می‌گوید یعنی جنگ از همان موقع شروع شد ولی شروع کننده او بوده نه ما. تحریکی که صدام را کرد جنگی که علیه ایران شد ۸ سال کشور را درگیر کرد. چه جان‌های عزیزی که از دست رفت. چه امکاناتی که از بین رفت. ادامه پیدا کرده تا فعلاً در همین یک سال گذشته چهار جنگ داشتیم هر چهار جنگی که طرف مقابل شروع کرد و الحمدلله در همه آنها تودهنی بزرگ خورد.

سوال: این روز‌ها اظهارات مقامات آمریکایی به ویژه رئیس جمهور آمریکا را شاهد هستیم از یک طرف با توجه به تمام آنچه که تصویر کرده بودند و نرسیده بودند، اهداف کلانی که داشتند با بازه زمانی بسیار کوتاه و جز شکست چیزی حاصلشان نشد و آن چیزی هم که بود از دست دادند یعنی تنگه هرمز که در یک روز می‌گوید گفت‌و‌گو‌هایی با جمهوری اسلامی ایران و مقامات ایران کردم در روز دیگر می‌گوید تاسیسات هسته‌ای، مکان‌های نظامی، موضوعات دیگر در رصد آمریکا است آنچه می‌گوید از سر چیست، از سر استیصال و ناچاری که باید از یک پرونده شکست خورده به گونه‌ای خارج شود یا نه برنامه‌ای دارد؟

آصفی: به عنوان کسی که یک مقدار در عرصه رسانه تجربه دارم و سعی می‌کنم مطالعه کنم بعنوان یک دانش آموز در این عرصه عرض می‌کنم. ابتدای کار تصور من این است که ترامپ جنگ روانی خوبی راه انداخت علیه ما و جنگ روانی اش هم خوب بود به تدریج رشته کار از دستش در رفت. کجا در رفت؟ آنجا که دید این کشور زانو نمی‌زند. ترامپ آمده بود که به قول نتانیاهو این را فریب داده بود ظرف سه چهار روز یک هفته این کشور جمع شود. آماری دیدم خیلی تکان دهنده است. در جنگ ۴۰ روزه، ۱۸ هزار نقطه ایران مورد اصابت قرار گرفته. ترور‌ها را کنار بگذارید هر کشوری بود فرو می‌پاشید. در آن مدت با شهادت رهبری و خیلی از فرماندهان ما چه اتفاقی افتاد هیچ دولتمردی نه پستش را ترک کرد، نه استعفا داد، نه فرار کرد، نه پناهنده شد بلکه اگر به دیگری مسئولیتی می‌دادند که جای شهیدی را بگیرد که روشن بود این مسئولیت کوتاه است یعنی آخرش به شهادت می‌رسد و کوتاه قبول می‌کردند این مسئولین بودند. مردم امتحان خوبی پس دادند. ایرانی‌ها جوری عمل کردند که در تاریخ سابقه ندارد. نیروی نظامی هم گل کاشتند. از مشکلات اقتصادی غافل نیستم. گرانی بیداد می‌کند، معیشت سخت است ولی کمبودی نیست. مشکل داریم زیاد هم داریم یک بخش تحریم بوده، کمبود و محاصره بوده آنها را می‌دانم با تمام این حرف‌ها ایران امروز از ایران ۸، ۹ ماه پیش قوی‌تر است. در این تردید نکنید چنین شرایطی یک فرد دیوانه‌ای مثل ترامپ را حتما دیوانه‌تر می‌کند. صبح یک چیز می‌گوید، شب یک چیز دیگر. شب یک چیزی می‌گوید صبح چیز دیگری می‌گوید بیشتر اینها از استیصال است. وزیر خزانه‌داری‌اش «بسنت» گفت ظرف دو هفته اقتصاد آنها فرو می‌باشد. خلاص. از آن دو هفته چند تا دو هفته گذشته مشکلی پیش نیامده

سوال: مردم ما مردم خیلی باهوش هستند. دقیقا موقعیت‌ها را تحلیل می‌کنند، براساس آن چیزی که تحلیل می‌کنند عمل می‌کنند، الان تشخیص می‌دهند که باید در میدان باشند، چون توطئه کردند برای این که بسیاری از امورات و حلقه‌ها تنگ‌تر کنند و مردم در فشار باشند و یک اتفاق بیافتد. قاب شبکه خبر یزد، اراک، قم بیداد می‌کند تمام میادین کشور، بیش از هشت ماه است الان.

آصفی: این را ترامپ و دور و بری هاش نمی‌توانند درک کنند و نمی‌توانند هضم کنند، کلافه شده. بعضی وقت‌ها می‌گوید داریم موافقت می‌کنیم، چه چه، دارد بازی می‌کند با نفت، گازوئیل، دیشب یا امروز صبح گفت مردم دارد توافق می‌شود و مذاکره خوب جلو می‌رود، نفت یک چند دلاری افتاد پایین. گفت مردم می‌روید رای بدهید، ببینید نفت دارد می‌آید پایین. اصلا این قیمت نفت و گرانی ذهن این را بدجور درگیر کرده؛ لذا هرچه زمان بیشتر جلو می‌رود، توانمندی ایران بیشتر روشن می‌شود، البته کار دولت سخت‌تر می‌شود. دولت واقعا مشکل دارد، سخت است، اگر چه توانمندی‌های ما در مقایسه با اول انقلاب و این‌ها ده‌ها برابر شده، در همه عرصه‌ها ولی این جور مشکلات هم نداشتیم. این هم واقعیت است و دولت با همه این سختی‌ها تلاش می‌کند که مردم حس نکنند کمبود‌ها را، چون آمار‌ها دقیق نیست. جنگ اول جهانی هشت تا ۱۰ میلیون می‌گویند مردند، جمعیت آن موقع ایران حدود ۲۰ میلیون بوده، یعنی تقریبا نصف کشور. جنگ این شکلی است. الان در اروپا تظاهرات و شلوغ کاری است. مکرون صحبت کرد گفت: علت شلوغی و درگیری در این جا، به خاطر جنگ آمریکا علیه ایران است. گفت: الان همه کشور‌ها شده. همه جا، اتفاقا این‌ها دارند تاوان آن شرابخواری‌های بی حساب را پس می‌دهند که گفت اسرائیل دارد کار کثیف به نیابت اروپا انجام می‌دهد. صدراعظم آلمان گفت: این‌ها همه شان به خاطر آن حمایتی که کردند و یا حداقل بر ظلم و جنایت آمریکا را با سکوت تایید کردند، دارند تاوان آن را می‌دهند. آمریکایی‌ها اصطلاحی دارند وقتی می‌خواهند بگویند خیلی این جنگ بی ربط است، می‌گویند جنگ غیرضروری. آن‌ها می‌گویند جنگ غیرضروری یعنی اصلا ضرورتی نداشت.

ما در این جنگ قرار داریم. الان تحمل و صبر و نشاط ما از اروپایی‌هایی که درگیر نشدند، بیشترست. به یکی از اروپایی‌ها گفتم، یعنی گفت که ببینید در تظاهرات فرانسه این همه آمدند و سه هزار تا مثلا، چهار هزار تا مصدوم شدند، کشته نشدند. گفتم خوب ترامپ آن جا اسلحه توزیع نکرده بود، اگر آن جا هم اسلحه توزیع می‌کرد، آن جا کشت و کشتار بالا می‌رفت. به هر حال شرایط جنگ آنی که الان در آن قرار داریم که بلاخره البته به شما بگویم ما جنگ مان با آمریکا صرفا جنگ میدانی نیست، جنگ اقتصادی داریم، جنگ روانی داریم. یک چیزی را تصادفی دیدم پریروزها، خیلی تصادفی بود. داشتم مطالبی را برای خودم در یک خصوصی تهیه می‌کردم، سند راهبردی سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ آمریکا را دیدم، بروید ببینید، سند ملی راهبردی آمریکا ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹. آن جا می‌گوید این که حالا می‌گویید فرهنگی، من را یاد این انداخت. می‌گوید مهم‌ترین اولویت ما، یعنی آمریکا، جهان اسلام، خاورمیانه که دستخوش تحولات جدی در آینده خواهد شد و سرمایه گذاری. این جمله را می‌خواهم بگویم روی نسل جوان این کشورهاست. سال ۲۰۰۴ می‌گوید سرمایه گذاری، سند راهبردی است و موجودست، سرمایه گذاری روی جوانان این مناطق است. سبک زندگی را ترویج می‌دهند، الگو‌های غربی را رواج می‌دهند.

سوال: سال‌ها برنامه ریزی شده، این جنگ ۴۰ روزه و جنگ ۱۲ روزه، روتوش آمریکایی‌ها که سال‌ها تلاش کردند چهره‌ای برای آن قائل شوند و در افکار ذهن جوانان ما جا بیاندازند، این جنگ کاملا پاک کرد. بخش زیادی از جوان‌های مان دیگر ماهیت آمریکا و آمریکایی را کاملا متوجه شده و می‌داند.

آصفی: جوان‌های الان از جوان‌های نسل امثال من هم باهوش ترند، هم بامطالعه ترند، هم قابل عرضه ترند، یعنی می‌شود ارائه اش داد. دوره و زمان‌های ما به علت این که امکانات ساده‌تر بود، بازی‌ها ساده‌تر بود، فضای مجازی ساده‌تر بود، نوع بازی، الک دولک بود، چی بود، طبیعی است که جوان‌ها بسیط‌تر بودند. این واقعیت است، نگاه کنید یک بچه سه چهار ساله الان قلمبه سلمبه حرف می‌زند. خودم دیدم بعضی‌ها یک جوری حرف می‌زنند، آدم می‌گوید تو بیا برو این جوری حرف می‌زنی، برو سخنگو شو، چهار پنج سالت است که این جوری داری حرف می‌زنی، بله جوان‌های نسل فعلی واقعا می‌شود درآرشان آورد اصطلاحا.

سوال: آمریکا مقطعی درون گرا بود، بعد تلاش کرد برای سلطه گری بر مناطق مختلف جهان و درجهات مختلف، رهبر شهید انقلاب بسیار هشدار دادند به این حس سلطه جویی آمریکایی ها، آن مسیر سلطه گری و سلطه جویی و تک قطبی بودن آن رو به افول رفته و جنگ ۴۰ روزه بیشتر این چهره را برای جهان کنار زد؟

آصفی: ترامپ قمار بدی کرده روی اعتبار و حیثیت آمریکا، این سه چهار جنگی که اتفاق افتاد با ما، از ۱۲ روزه و بگیرید جلو و قبل از آن جنگ هشت ساله، جنگ سختی بود. در جنگ هشت ساله، یکی از سران عرب شاه حسین، در عراق در همدردی حمایت با صدام گلوله توپ شلیک کرد. از آن موقع که ما تنها بودیم. یعنی واقعا همه دنیا کمک به صدام می‌کردند، به جز معدود کشوری، سه چهار تا، ترامپ قمار بدی کرد. با این سوء محاسبه که فکر کردیم که این جا مثل ونزوئلاست، می‌آید یک ۲۴ ساعت، ۶ ساعته کار را تمام می‌کند. قدرت نمایی می‌کند، از بقیه هم زهرچشم می‌گیرد. دیدید که می‌گویند که اگر می‌خواهید یک محله را غرق کنید، پهلوان محله، گنده محله را بزن، بقیه حساب کار دست شان می‌آید. ترامپ امروز گفته، ایرانی‌ها آدم‌های سرسختی‌اند. البته این جمله اولش درست است. الان می‌فهمم چرا کشور‌های دیگر از این می‌ترسند. این دروغ است، برای این که ما نه جنگی با کسی کردیم، نه ادعای ارضی داشتیم، نه مشکل مرزی داشتیم. هیچی، زندگی مان را می‌کردیم، ولی آن تیکه اولش درست است، ایرانی‌ها مردمان سرسختی هستند.

لابد ترامپ گفت من می‌آیم بزرگ محله را شکست می‌دهم، بقیه حساب کار دست شان می‌آید دیگر، این فکر را می‌کرد و بدقماری کرد. یعنی جوری شده که الان آقای زلنسکی گنده بار ترامپ می‌کند، این زلنسکی کیست؟ همان است که از کاخ سفید بیرونش کردند. حالا من این جا استفاده کنم نکته‌ای را بگویم. بعضی‌ها وقتی بگویند توان دفاعی را از دست بدهیم، چی می‌شود؟ می‌خواهند عبرت. مثلا عراق که همه چیزش را داد، به آن روز افتاد، لیبی که بار کرد، فرستاد بیرون از کشور، تمام امکانات نظامیش، چی شد؟ می‌گویم بزرگ‌ترین عبرت. چون اسم آقای زلنسکی آمد می‌خواهم بگویم، بزرگ‌ترین عبرت تاریخی اوکراین است. اوکراین وقتی از شوروی سابق جدا شد، بزرگ‌ترین کشور اروپا بود. بعد از روسیه ششصد و خورده‌ای هزار کیلومتر، ۶۵۰ هزار کیلومتر، دارنده بیشترین زرادخانه هسته‌ای بعد از روسیه و آمریکا بود که دیگر جدا شده بود، سومی بود. دارنده پنجمین قدرت موشکی دنیا بود، اوکراین این بود، بعد همه اش را به او دادند، بعد همه اش را از بین برد. یعنی حالا دیگر در تفاهم بین غرب و شرق آن موقع، این بندگان خدا تمام امکانات دفاعی شان را دادند، به این روز افتاده. بدون این که بخواهیم سوگیری کنیم که در این جنگی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاده کی مقصر بود، کی نبود، چه و چه. آن‌ها یک بحث دیگرست که البته تقصیر اصلی را غرب و آمریکا و اروپا داشتند که این کم تجربه یا اصلا بی تجربه در امور سیاست را تحریک کردند و آن اتفاقاتی که افتاد.

سوال: الان هم به دنبال پیچیدن نسخه اش هستند؟

آصفی: در برنامه شما سه چهار سال پیش گفتم، برای خود زلنسکی کم هزینه ترست که با خود روسیه مذاکره کند تا متکی شود به آمریکا. آن‌ها از جمهوری اسلامی چه می‌خواستند و می‌خواهند، چون استقلال ما را نمی‌خواهند، توانمندی ما را نمی‌خواهند. باید امکاناتمان را بگیرند الان از هسته‌ای شروع می‌کنند، غنی سازی و همین چیز‌هایی که در خبر‌ها زیاد می‌بینید بعد لابد به موشکی می‌رسند بعد چه و چه و به نظرم مجموعه‌ای از این وقایع هم اروپا را متوجه کرد که با چه ایرانی طرف است و هم ترامپ را متوجه کرد که سرگردنه جای کشتی گیری نیست. آقای «استیو بنن» توئیتی کرده که رئیس جنبش «ماگا» است و از آن جمهوری خواهان تند و افراطی است تئوریسین جدی هم است در جمهوری خواه‌ها قابل اعتنا است و روی صحبت هایش حساب می‌کنند. ایشان پریروز توئیتی کرد گفت: روز چهارشنبه یعنی فردای انتخابات ما جنگ داخلی در حزب جمهوری خواه داریم. یعنی آن‌هایی که کرسی هایشان را از دست دادند. آن‌هایی که به این وضعیت می‌افتند به ترامپ می‌گویند تو چکار کردی؟ ایران را که شکست ندادی، قوی ترش هم کردی پایگاه‌ها هم که رفت، کشور‌های منطقه هم دنبال ایران هستند. حالا من دچار ساده لوحی نیستم که بگویم این‌ها می‌آیند حالا با ما پیمان امنیتی جدی می‌بندند. نه این طور نمی‌شود ولی حداقلش این است که این‌ها فکر می‌کنند که امنیت جور دیگری باید تامین شود، خوب این ایرادات را به ترامپ میگیرند حالا له و علیه به این علت آقای بنن می‌گوید که جنگ داخلی در حزب جمهوری خواه خواهیم داشت این‌ها نشان می‌دهد که ترامپ و آن تفکر چقدر قافیه را باخته.

سوال: تحلیلگران روی سه موضوع کار می‌کنند می‌گویند یا آغاز حملات نظامی گسترده، پرشدت و کوتاه مدت یا موضوع افزایش فشار‌های اقتصادی آمریکایی ها. این‌ها موضوعاتی است که آمریکایی‌ها مطرح می‌کنند یا به دنبال کسب دستاورد از موضوع گفت‌و‌گو و مذاکره هستند که بتوانند از طریقی هم بر نتایج انتخابات و هم برای انتخابات بعدی برای خودشان دستاوری حاصل کنند. به نظرتان کدام موضوع با قوت بیشتر و با پیش بینی قوی تری پیش خواهد رفت؟

آصفی: مشکل با آمریکا عموما و با ترامپ خصوصا این است که این‌ها به توافقاتشان پایبند نیستند. یعنی حتی اگر توافقی کنید خیلی مطمئن نیستید که پایبند می‌شود. حداقل در چند سال گذشته توافق اسلام آباد را داشتیم که رئیس جمهور امضا کرد. اگر در برجام روسای جمهوری امضا نکردند ولی بالاخره طرفین دعوا اروپا و ایران و روس و چین و آمریکا، موافقت نامه یک تفاهم بین المللی را رویش اتفاق نظر داشتند. ترامپ این یکی را هم که خودش امضا کرده بود رفت بیرون. البته وظیفه دیپلمات‌ها و دیپلماسی این است که جلوی جنگ را بگیرند و پنجره دیپلماسی را باز بگذارند در جهت منافع کشور. یک وقت است که منافع کشور این است که شما گفت‌و‌گو و مذاکره نکنید پنجره را ببندید یک وقت باید این کار را کند ولی حالا که داریم صحبت می‌کنیم که مقرر است مذاکره کنیم مجوز داده شده و رفت و آمد‌های دیپلماتیک است، تبادل پیام‌های دیپلماتیک است این وظیفه دیپلمات‌ها است.

سوال: شروطی از جانب جمهوری اسلامی مطرح شده؟

آصفی: بله این طرح هفت ماده‌ای که همه می‌دانند این به جای خود ولی از آن طرف ما باید با بدبینی کامل این مذاکرات را دنبال کنیم تجربه به ما این را می‌گوید. در بهترین حالتش این است که توافق را امضا کنید، اما بعدش نمی‌دانید این روی توافق می‌ایستد یا نه؟ ترامپ خیلی دنبال توافق نیست. ترامپ صفر و صدی است. می‌گوید همه اش را باید بدهی این که توافق نمی‌شود این می‌شود دیکته. توافق این است که شما یک چیزی را کوتاه بیایید او چیزی را کوتاه بیاید. شما امتیازی بگیرید او یک امتیازی بگیرد. او نگرانی شما را برطرف کند و شما نگرانی او را برطرف کنید. کار دیپلماسی صفر و صدی نیست. ترامپ صفر و صدی نگاه می‌کند این یک خرده کار را شل می‌کند. از طرف دیگر، چون خیلی خودشیفته است این هنوز به اوباما و بایدن گیر میدهد که او که خواب آلود بود، او آن ایراد را داشت. خودش که سراپا ایرادست، به آن‌ها دارد گیر می‌دهد، رها نکرده آن‌ها را، چون خودشیفته است. می‌خواهد بگوید من بهترینم. هنوز مسئله صلح نوبل این جاش را گرفته. هر جا که صحبت می‌کند، چون به آن‌ها گرفته بودند، به این ندادند. می‌گوید من هشت جنگ را تمام کردم، ما که نفهمیدیم کدام‌ها را می‌گوید. یک اقدام ماجراجویانه از او بعید نیست، اگر عاقل باشد نباید این کار را کند. اقدام ماجراجویانه و جنگ و چه و این ها. از طرف دیگر شاید بد هم نباشد. به قول خودش بیاد دو جا را بزند و بگوید تمام شد. این بینوا فکر نمی‌کند که آن بزند، کار به آن جا تمام نمی‌شود، خوب ما می‌زنیم بعدش. این نیست که تو بزنی و بگویی تمام شد، خلاص، ولی دچار این بلاهت تا حال شده و ممکن است بشود، با توجه به ویژگی‌هایی که او دارد و البته نتانیاهویی که این وسط فتنه گری هم می‌کند و بقای نتانیاهو. اصطلاحی من دارم، گاهی می‌گویم، بعضی‌ها آشوب خوارند، می‌گویند این‌ها آشوب دارند باید بخورند، ارتزاق کنند، تا بتوانند ادامه حیات دهند، آقای نتانیاهو از جنگ و آشوب ادامه حیات می‌دهد، این احتمالش احتمال کمی نیست.

سوال: به رفت و آمد‌های دیپلماتیک اشاره کردید، یکی از دستاورد‌های مهم مان به واسطه قدرت دفاعی مان و حضور مردم و رهبری و بقیه مواردی که در طول جنگ ۴۰ روزه دیدید. جایگاه قدرت جمهوری اسلامی ایران چه در منطقه به لحاظ موضوعات نظامی و سیاسی تغییر کرده و نگاه جهان به جمهوری اسلامی متفاوت شده. با توجه به این نکته و تاثیرش بر تحولات منطقه، تحولات منطقه به چه سمتی خواهد رفت؟

آصفی: این خیلی برمی گردد که این اتفاقات چه جوری تمام شود. سه چهار چیز را می‌شود فهمید. یک: هرمز مثل سابق نخواهد بود. دوم: جایگاه آمریکا آن ابرقدرتیش، مثل سابق نخواهد بود. آمریکا رو به افول بود، این شدت می‌گیرد. سوم: شرایط منطقه مانند گذشته نخواهد بود. یعنی این که کشور‌های منطقه بازنگری حتی اگر به زبان نیاورند، در قلب و در فعل؛ بازنگری جدی خواهند کرد در منطقه. چهار یا پنج نمی‌دانم اسرائیل رژیم افولش سریع‌تر می‌شود. نفرت جهانی از آن هم بیشتر می‌شود. حالا ۵ یا ۶ کشور‌های مثل چین بازیگران فعال تری خواهند بود. همه این چیز‌ها را که کنار هم بگذارید می‌بینید که این اتفاقات و برآیندش جایگاه جمهوری اسلامی را بالاتر و بالاتر می‌برد.

جمهوری اسلامی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها سعی می‌کردند از هر گونه ترتیبات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کنارش بگذارند، ان شاءالله بعد از این تحولات، جمهوری اسلامی نقش بیشتر و جدی تری در ترتیبات امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی منطقه و فراتر از منطقه پیدا می‌کند. ان شاءالله از این چالش به حول و قوت الهی بیرون بیاییم که تا حالا همه دست خدا بوده. اصلا با هیچ حساب و کتاب دو دو تا چهار تایی، نمی‌توانید بپذیرید رهبر و فرماندهان شهید شوند. ۱۸ هزار نفر آسیب ببیند. کشور این شکلی باشد، محاصره شود ولی پرقدرت و پرتوان ایستاده و همه اش دست خدا بوده. ان شاءالله از این وضعیت با همین شکل با داشتن مردم این چنینی، بیرون می‌آییم.