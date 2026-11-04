نخستین کاروان دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری عازم اردوی شهدای مدرسه میناب و مناطق جنوبی کشور شد.

نخستین کاروان دانشگاهی چهارمحال و بختیاری عازم اردوی شهدای مدرسه میناب و مناطق جنوبی

نخستین کاروان دانشگاهی چهارمحال و بختیاری عازم اردوی شهدای مدرسه میناب و مناطق جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت:۴۴ نفر از دانشجویان دختر این دانشگاه با یک دستگاه اتوبوس راهی اردوی شهدای مدرسه میناب و مناطق جنوب کشور شدند.

صالحی فرد افزود: این اردوی سه روزه باهدف بازدید از پالایشگاه‌ها و صنایع جنوب، آشنایی دانشجویان با دستاورد‌ها و پیشرفت‌های کشور، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب برگزار شده است.