راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در بیش از ۲۷۰ نقطه خراسان شمالی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از برگزاری راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در بیش از ۲۷۰ نقطه شهری و روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، حجتالاسلام جلیل محمدی، با تأکید بر اهمیت حضور پرشور مردم، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان نماد وحدت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و حضور گسترده مردم در این مراسم، بار دیگر جلوهای از روحیه انقلابی و استکبارستیزی ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی افزود : امسال راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در بیش از ۲۷۰ نقطه شهری و روستایی خراسان شمالی برگزار خواهد شد .