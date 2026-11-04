رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مردم قهرمان ایران نماد استکبارستیزی هستند و امروز با بصیرت و آگاهی عامل شکست توطئه‌های دشمنان می‌باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام علیرضا قربانی خزامی شامگاه سه شنبه (۱۲ آبان) در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان افزود:رژیم آمریکا به علت خویش استبدادی و طغیان گری به دنبال چپاول و غارت سرمایه و ثروت ملت‌های جهان بوده است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا امروز نماد استکبار در جهان می‌باشد، ادامه داد: ایالات متحده آمریکا دخالت خود را در ایران با انجام کودتای ننگین ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و به روی کارآوردن مجدد محمد رضا شاه پهلوی بر سر قدرت آغاز کرد که موجب شد استبداد و ثروت ملت ایران غارت شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به فرمایشات امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) تأکید کرد:هر جنایت و غارت ثروت ملت‌های در جهان صورت می‌گیرد رژیم ایالت متحده آمریکا در آن دست و نقش دارد.

حجت الاسلام قربانی خزامی در بخش دیگری از برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان از برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر‌های و روستا‌های استان خوزستان خبر داد و خاطر نشان کرد: مردم همیشه در صحنه خوزستان و ملت قهرمان ایران با حضور حماسی خود در مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پاسخی قاطع به یاوه گویی‌های ترامپ، نتانیاهو و دشمنان ایران اسلامی خواهند داد.

وی ضمن دعوت از مردم انقلابی خوزستان برای حضپر یکپارچه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان افزود: این:

مراسم در کلانشهر اهواز روز چهارشنبه سیزدهم آبان ساعت ۹ صبح از مقابل پارک شهربازی در بلوار آیت‌الله بهبهانی به سمت چهارراه آبادان برگزار می‌شود.