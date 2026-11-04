به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی ، در راستای اجرای دقیق مصوبات هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع می‌رساند که از نیمه آبان‌ماه، بند مربوط به دریافت حق‌العمل و کرایه حمل فرآورده‌های نفتی از مصرف‌کنندگان نهایی، در محاسبات نهایی لحاظ خواهد شد.

طبق این اطلاعیه تأکید می‌شود این موضوع صرفاً ناظر بر بخش غیرحمل‌ونقل است و بخش حمل‌ونقل را شامل نمی‌شود.

این اطلاعیه می افزاید که این شرکت به‌عنوان نهاد مسئول در حوزه پخش و توزیع، وظیفه خود می‌داند ضمن اجرای دقیق قوانین ابلاغی، تمامی تلاش خود را برای حفظ پایداری شبکه توزیع به کار گیرد. هدف از این تغییر، تطبیق هزینه‌های عملیاتی با قوانین جدید و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در زنجیره توزیع است.

نرخ دقیق کرایه حمل و حق‌العمل پس از طرح در کمیته‌های استانی مربوطه، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.