مدیرکل صداوسیمای کیش، گفت: سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز، یادآور روحیه پرسشگری، آرمان‌خواهی، شجاعت و مسئولیت‌پذیری نسلی است که همواره در بزنگاه‌های تاریخی کشور، حضوری اثرگذار و تعیین‌کننده داشته و با آگاهی و بصیرت، نقش خود را در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی ایفا کرده است.

سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز، یادآور روحیه پرسشگری و آرمان‌خواهی

سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز، یادآور روحیه پرسشگری و آرمان‌خواهی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیرکل صداوسیمای کیش با صدور پیامی، ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز را گرامی داشت.

متن پیام مصطفی عبدالمحمدی به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز، یادآور روحیه پرسشگری، آرمان‌خواهی، شجاعت و مسئولیت‌پذیری نسلی است که همواره در بزنگاه‌های تاریخی کشور، حضوری اثرگذار و تعیین‌کننده داشته و با آگاهی و بصیرت، نقش خود را در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی ایفا کرده است.

امروز دانش‌آموزان تنها آینده‌سازان فردای کشور نیستند؛ آنان کنشگران مؤثر امروز جامعه و از بازیگران مهم عرصه رسانه و فضای ارتباطی نیز به شمار می‌روند. نسلی پویا، خلاق و آشنا با ابزار‌های نوین ارتباطی که می‌تواند با روایتگری صحیح، تولید محتوای آگاهانه، مطالبه‌گری سازنده و تشخیص هوشمندانه حقیقت از شایعه، در تقویت سرمایه اجتماعی و صیانت از هویت ملی و فرهنگی کشور نقش‌آفرین باشد.

حضور پرشور و مؤثر دانش‌آموزان در صحنه‌های اجتماعی و مناسبت‌های ملی و انقلابی در روز‌های اخیر نیز جلوه‌ای از این پویایی، احساس مسئولیت و میدان‌داری نسلی است که صدای آگاهی، امید و مطالبه‌گری را به جامعه منتقل می‌کند.

صداوسیمای مرکز کیش، با گرامیداشت این روز پرافتخار، خود را همراه و پشتیبان استعدادها، اندیشه‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند دانش‌آموزان جزیره می‌داند و بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور، مشارکت و انعکاس دیدگاه‌ها و مطالبات این نسل در رسانه تأکید دارد؛ چراکه باور داریم رسانه زمانی به مرجعیت واقعی دست می‌یابد که صدای نسل جوان و دانش‌آموز را بشنود و فرصت روایتگری را در اختیار آنان قرار دهد.

اینجانب فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز را به تمامی دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان فرهیخته و خانواده‌های گرامی آنان، به‌ویژه دانش‌آموزان پرتلاش و آینده‌ساز جزیره کیش تبریک می‌گویم و برای این سرمایه‌های ارزشمند ایران عزیز، روز‌هایی سرشار از دانایی، امید، خلاقیت و موفقیت آرزو دارم.

مصطفی عبدالمحمدی

مدیرکل صداوسیمای مرکز کیش