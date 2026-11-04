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مدیرکل صداوسیمای کیش، گفت: سیزدهم آبان، روز دانشآموز، یادآور روحیه پرسشگری، آرمانخواهی، شجاعت و مسئولیتپذیری نسلی است که همواره در بزنگاههای تاریخی کشور، حضوری اثرگذار و تعیینکننده داشته و با آگاهی و بصیرت، نقش خود را در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی ایفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیرکل صداوسیمای کیش با صدور پیامی، ۱۳ آبان، روز دانشآموز را گرامی داشت.
متن پیام مصطفی عبدالمحمدی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیزدهم آبان، روز دانشآموز، یادآور روحیه پرسشگری، آرمانخواهی، شجاعت و مسئولیتپذیری نسلی است که همواره در بزنگاههای تاریخی کشور، حضوری اثرگذار و تعیینکننده داشته و با آگاهی و بصیرت، نقش خود را در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی ایفا کرده است.
امروز دانشآموزان تنها آیندهسازان فردای کشور نیستند؛ آنان کنشگران مؤثر امروز جامعه و از بازیگران مهم عرصه رسانه و فضای ارتباطی نیز به شمار میروند. نسلی پویا، خلاق و آشنا با ابزارهای نوین ارتباطی که میتواند با روایتگری صحیح، تولید محتوای آگاهانه، مطالبهگری سازنده و تشخیص هوشمندانه حقیقت از شایعه، در تقویت سرمایه اجتماعی و صیانت از هویت ملی و فرهنگی کشور نقشآفرین باشد.
حضور پرشور و مؤثر دانشآموزان در صحنههای اجتماعی و مناسبتهای ملی و انقلابی در روزهای اخیر نیز جلوهای از این پویایی، احساس مسئولیت و میدانداری نسلی است که صدای آگاهی، امید و مطالبهگری را به جامعه منتقل میکند.
صداوسیمای مرکز کیش، با گرامیداشت این روز پرافتخار، خود را همراه و پشتیبان استعدادها، اندیشهها و ظرفیتهای ارزشمند دانشآموزان جزیره میداند و بر ضرورت فراهمسازی زمینه حضور، مشارکت و انعکاس دیدگاهها و مطالبات این نسل در رسانه تأکید دارد؛ چراکه باور داریم رسانه زمانی به مرجعیت واقعی دست مییابد که صدای نسل جوان و دانشآموز را بشنود و فرصت روایتگری را در اختیار آنان قرار دهد.
اینجانب فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانشآموز را به تمامی دانشآموزان عزیز، فرهنگیان فرهیخته و خانوادههای گرامی آنان، بهویژه دانشآموزان پرتلاش و آیندهساز جزیره کیش تبریک میگویم و برای این سرمایههای ارزشمند ایران عزیز، روزهایی سرشار از دانایی، امید، خلاقیت و موفقیت آرزو دارم.
مصطفی عبدالمحمدی
مدیرکل صداوسیمای مرکز کیش