آیت‌الله مصطفی محامی به مناسبت فرارسیدن روز استکبار ستیزی یوم‌الله ۱۳ آبان، بیانیه‌ای صادر، و از عموم مردم جهت شرکت در راهپیمایی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ در بیانیه امام جمعه زاهدان آمده است:

سیزدهم آبان‌ماه، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ توسط رژیم سفاک پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ مناسبت‌هایی که آینه تمام نمایی از روحیه استقلال‌طلبی، ظلم‌ستیزی و مقاومت ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌گری قدرت‌های استکباری هستند.

ملت ایران در طول نزدیک به پنج دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی، با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری‌های حکیمانه امامین انقلاب، ثابت کرده است که در دفاع از عزت، استقلال و آرمان‌های خود اهل عقب‌نشینی در برابر زورگویی و تهدید نیست.

امروز در حالیکه اولین ۱۳ آبان بدون وجود پربرکت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) را تجربه می‌کنیم، ماهیت واقعی استکبار جهانی و در رأس آن دولت آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی، بیش از گذشته آشکار شده است.

جنگ رمضان که هنوز در متن آن قرار داریم، جنگ ۱۲ روزه و جنایات متعدد صورت‌گرفته علیه ملت ایران به ویژه کشتار بی‌رحمانه دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب توسط آمریکای جنایتکار، در کنار استمرار کشتار مردم مظلوم فلسطین و غزه و یمن، نشان داد که ادعا‌های حقوق بشری و شعار‌های دفاع از آزادی و دموکراسی از سوی مدعیان غربی، تا چه اندازه با رفتار و عملکرد آنان فاصله دارد.

این تجربه‌ها بار دیگر ضرورت دشمن‌شناسی، هوشیاری و حفظ آمادگی در برابر توطئه‌های دشمن را یادآور می‌شود و به ما می‌آموزد که استکبارستیزی صرفاً یک شعار نیست، بلکه نیازمند شناخت درست، بصیرت، عقلانیت و ایستادگی عملی در برابر ظلم و سلطه است.

در استان سیستان و بلوچستان که سرمایه ارزشمند وحدت، همدلی و همزیستی برادرانه اقوام و مذاهب اسلامی از مهم‌ترین ظرفیت‌های آن به شمار می‌رود، حفظ انسجام ملی و تقویت وحدت اسلامی، ضرورتی مضاعف دارد.

دشمنان این سرزمین با ابزار‌های مختلف به ویژه در ایام اخیر با اجیر کردن پیاده‌نظام تروریست خود، همواره در پی ایجاد اختلاف و شکاف میان مردم بوده‌اند و هوشیاری در برابر این توطئه‌ها، پاسداری از حرمت مقدسات مذاهب اسلامی و تقویت پیوند‌های برادرانه شیعه و اهل‌سنت، از وظایف همگانی ماست. بی‌تردید، حضور یکپارچه و آگاهانه مردم استان در صحنه‌های دفاع از عزت و استقلال کشور، پیام روشنی از وحدت، بصیرت و شکست‌ناپذیری این مردم نجیب و شریف به دوست و دشمن خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یوم‌الله سیزدهم آبان‌ماه، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یاد و خاطره امام راحل عظیم‌الشأن، رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و دانشجو و شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر را گرامی می‌دارم و از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان، اعم از علما و روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان، دانش‌آموزان، دانشجویان دعوت می‌کنم با حضوری پرشور و آگاهانه در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، بار دیگر وحدت و همبستگی ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ خود در مبارزه با استکبار جهانی را به نمایش بگذارند.

امید است با توکل بر خداوند متعال و استمرار مسیر ایمان، بصیرت و مقاومت، شاهد پیروزی جبهه حق، عزت روزافزون ملت ایران و رهایی ملت‌های مظلوم از چنگال ظلم و استکبار باشیم. بمنّه و کرمه

مصطفی محامی

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان