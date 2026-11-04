به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان شهرکرد گفت: این محدودیت روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۱۳ و ۱۴ آبان‌ماه، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰به‌منظور اجرای عملیات راهداری اعمال می‌شود.

مولایی افزود: رانندگانی که قصد تردد از شهرکرد به سمت اصفهان را دارند، باید در این مدت از مسیر جایگزین شهرکرد ـ فرخشهر ـ اصفهان، از مسیر فلکه سیلو به سمت فرخشهر استفاده کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرکرد افزود: پس از اتمام عملیات، این محور برای تردد وسایل نقلیه بازگشایی خواهد شد.