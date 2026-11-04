حدود یکسالِ که از اجرای طرح ملی کالابرگ یک میلیون تومانی می‌گذرد و حالا به مسئله افزایش و اصلاح اجرای طرح کالابرگ برای ۷۸ میلیون جمعیت کشور پرداختیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح کالابرگ یک میلیون تومانی، ابتدا برای ۳ دهک پایین درآمدی شارژ شد و رفته رفته، ۷۸ میلیون جمعیت کشور رو تحت پوشش قرار داد.

بنا بود کالابرگ با هدف تقویت سفره هموطنان و تامین ۲ هزار و ۱۰۰ کالری روزانه هر شخص به حساب هموطنان واریز شه، اما ظاهرا از هدف خودش دور شده که خبرنگاران خبرگزاری صداوسیما، سعید یقینی و زهرا بالاور به آن پرداخته‌اند.