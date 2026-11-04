کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری: با ورود سامانه بارشی از فردا بارش باران، پدیده مه و کاهش دید و کولاک برف در ارتفاعات به ویژه در شهرستان کوهرنگ پیش بینی می‌شود.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری،قطره گفت: این سامانه تا اوایل هفته آینده همه مناطق استان به ویژه شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، کیار (شلمزار)، بن، شهرکرد، فرخ شهر، لردگان، سامان، بروجن، فلارد و خان میرزا (آلونی) را در بر می‌گیرد.

به گفته وی بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و احتمال طغیان، سیلابی شدن مسیل‌ها، آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب، اختلال در تردد و لغزندگی جاده‌ها در مناطق سردسیر و کوهستانی، اختلال در تردد‌هایشهری و بین شهری، احتمال ریزش سنگ در جاده ها، کاهش نسبی دمای هوا و افزایش مصرف حامل‌های انرژی از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

وی به اجتناب عشایر و کوهنوردان از استقرار و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و ارتفاعات توصیه کرد.