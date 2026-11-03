وزیر نیرو گفت: با عبور از اوج مصرف برق و برابری میزان تولید و مصرف، هم‌اکنون ناترازی برق در کشور وجود ندارد و در صورت رعایت الگوی مصرف، برای زمستان پیش رو نیز مشکلی نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عباس علی‌آبادی روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از نیروگاه برق خورشیدی کارخانه سیمان بوکان اظهار کرد: هم اکنون شرایط تامین برق بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود در صورت رعایت الگوی مصرف، تا اوج مصرف سال آینده نیز با مشکل ناترازی مواجه نخواهیم شد.

وی با تاکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت برق افزود: یکی از رویکردهای مهم وزارت نیرو، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور است و در همین راستا توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه تلاش می‌کنیم برق مورد نیاز منازل را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنیم، تصریح کرد: توسعه شبکه و ظرفیت تولید برق خورشیدی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه برای تامین پایدار انرژی است.

علی‌آبادی با اشاره به پیشرفت طرح‌های تولید برق در کشور گفت: در بخش تولید برق و انرژی الکتریکی پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و طرح‌های بزرگی در این حوزه به اجرا درآمده است که آثار و نتایج آنها در آینده نزدیک نمایان خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به چالش تامین انرژی در کشورهای مختلف اظهار کرد: تنها چند ماه پس از جنگ تحمیلی، عمده کشورهای اروپایی و آمریکا با مشکلات تامین انرژی مواجه شدند، اما خوشبختانه این کمبودها در کشور ما به حداقل رسیده است.