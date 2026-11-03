به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان با انجام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، از انتقال محموله‌های قاچاق از طریق محورهای ورودی شهرستان مطلع شدند و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران در حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی، ۲ دستگاه خودروی وانت و سواری را متوقف کردند که در بازرسی از آن‌ها، ۷ دستگاه کولر گازی و ۱۲ دستگاه سرخ‌کن قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی ماهشهر ارزش محموله کشف‌شده را بنا به نظر کارشناسان ۹ میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و خودروی حامل بار قاچاق توقیف شد.

سرهنگ خوشناموند خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور حمایت از کار و تولیدات داخلی، در صورت شناسایی عاملان عرضه کالاهای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.