به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مسابقه که در ورزشگاه شهر بصره عراق برگزار شد، تیم استقلال تهران در دیداری نزدیک موفق شد به لطف تک گل دیرهنگام یاسر آسانی مهاجم آلبانیایی تبار خود که در دقیقه اول وقت تلف شده نیمه دوم بازی به ثمر رسید، از سد حریف قطری خود بگذرد.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اکنون با ۳ برد و یک شکست، شرایط نسبتا خوبی در جدول رقابت‌ها دارند و بیشتر از پیش به صعود امیدوار هستند. تیم الشمال در این بازی دو ستاره کهنه کار الجزایری یعنی ریاض محرز و بغداد بونجاح را در میدان داشت، اما نتوانست از موقعیت هایش بهره ببرد.

استقلال ایران با ترکیب: حبیب فرعباسی، روزبه چشمی، عارف آقاسی، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی، جلال‌الدین ماشاریپوف، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده (از دقیقه ۷۳: محمدحسین اسلامی)، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان (از دقیقه ۷۳: محمدرضا آزادی) و سرمربی: سهراب بختیاری‌زاده و الشمال قطر با ترکیب: باباکار سک، ترمانینی، پابلو ماری، فدریکو بایس، یوسف سابالی، تیاگو سیلوا، بن عیسی (از دقیقه ۸۴: احمد سهیل)، محمدعلی بن رمضان، وسلی سد، ریاض محرز و بغداد بونجاح و سرمربی: داوید پراتس به میدان مسابقه رفتند.

مسابقه پس از یک دقیقه سکوت به احترام حمید علیدوستی، پیشکسوت فقید فوتبال ایران با قضاوت عسکر نجف‌علیف، داور ازبکستانی آغاز شد.

شروع مجدد بلند حبیب فرعباسی با اثرگذاری محمدرضا آزادی به اسلامی رسید و پاس عالی او «آسانی» را در موقعیت تک به تک قرار داد که با ضربه‌ای دقیق به سمت چپ دروازه گل برتری استقلال را به ثمر رساند.

استقلال اکنون با ۹ امتیاز به رده سوم جدول صعود کرده است و پشت سر العین و شباب‌الاهلی امارات قرار گرفت.