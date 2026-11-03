اوقات شرعی ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۴ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۴ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۱۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۳۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یاقیوم

حدیث روز:

رسول الله صلى الله علیه و آله فرمود: تَمامُ التَّقوى اَن تَتَعَلَّمَ ما جَهِلتَ وَ تَعمَلَ بِما عَلِمتَ.

تمام و کمال تقوا این است که آنچه را نمى دانى بیاموزى و بدانچه مى دانى عمل کنى. (نهج البلاغه، خطبه ۹۱)

احکام شرعی:

فیلم بردارى از مجلس زنانه

سوال) آیا فیلم بردارى از مراسمى که در آن موسیقى پخش شده و زنان بدون پوشش کامل در آن نشسته‌اند، جایز است؟

جواب) اگر موسیقى حرام پخش شود ضبط آن با دوربین حرام است و گرفتن فیلم از خانم‌ها اگر بعداً از آن استفاده حرام نمى‌شود، مانع ندارد و الا جایز نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)