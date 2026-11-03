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اوقات شرعی ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۴ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۴ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۵ و ۱۲ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۳۳ دقیقه
اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۴ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۴۲ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه
ذکر روز چهارشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا حی و یاقیوم
حدیث روز:
رسول الله صلى الله علیه و آله فرمود: تَمامُ التَّقوى اَن تَتَعَلَّمَ ما جَهِلتَ وَ تَعمَلَ بِما عَلِمتَ.
تمام و کمال تقوا این است که آنچه را نمى دانى بیاموزى و بدانچه مى دانى عمل کنى. (نهج البلاغه، خطبه ۹۱)
احکام شرعی:
فیلم بردارى از مجلس زنانه
سوال) آیا فیلم بردارى از مراسمى که در آن موسیقى پخش شده و زنان بدون پوشش کامل در آن نشستهاند، جایز است؟
جواب) اگر موسیقى حرام پخش شود ضبط آن با دوربین حرام است و گرفتن فیلم از خانمها اگر بعداً از آن استفاده حرام نمىشود، مانع ندارد و الا جایز نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)