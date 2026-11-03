رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۴۰ همت اعتبار برای برق‌ دار کردن چاه‌های کشاورزی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،محمدجواد عسکری ظهر سه‌ شنبه در آیین افتتاح طرح آبیاری و زهکشی پایاب بند بادین‌آباد پیرانشهر با هشدار نسبت به کاهش جمعیت روستایی کشور گفت: تامین نیازهای کشاورزان و رفع موانع تولید در بخش زراعی و باغی، ضرورتی اساسی برای جلوگیری از تداوم مهاجرت روستاییان است.

وی سهم جمعیت روستایی کشور از ۴۵ درصد در ابتدای انقلاب اسلامی به ۲۵ درصد کاهش یافته و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه این روند، این رقم به ۱۵ درصد برسد.

عسکری با اشاره به فعالیت ۴.۵ میلیون بهره‌بردار کشاورزی و سهم ۲۵ درصدی این بخش از اشتغال کشور افزود: باید موانع پیش روی تولید کشاورزان و روستاییان برطرف شود تا خدمات مورد نیاز این بخش به شکل مناسب ارائه شود.

رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی امنیت غذایی را یکی از مهمترین مولفه‌های امنیت ملی دانست و گفت: باید از ظرفیت قابل توجه تولید داخلی در بخش کشاورزی برای ارتقای امنیت غذایی کشور بهره گرفت.

عسکری با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰ میلیون نفر در کشورهای پیرامونی، بازار بالقوه محصولات کشاورزی ایران هستند که باید برای بهره‌گیری از این ظرفیت، برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود.

وی با بیان اینکه ایران در جنگ‌های اخیر توانمندی‌ های فناوری خود را به نمایش گذاشته است، افزود: نباید در حوزه تولید با مشکل مواجه شویم یا کوتاهی صورت گیرد، بلکه باید دستاوردهای بخش نظامی را به حوزه اقتصادی نیز پیوند بزنیم.

عسکری بر ضرورت تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی در آذربایجان‌غربی تاکید کرد و گفت: موضوع سیب در کشور، به‌ ویژه در این استان باید با برنامه‌ریزی مناسب مسئولان ساماندهی شود.

وی همچنین از اختصاص ۴۰ همت اعتبار برای برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی کشور خبر داد و افزود: این اعتبار به‌ خصوص باید در حوزه استفاده از فناوری خورشیدی هزینه شده و مقدمات اجرای آن به‌ خوبی فراهم شود.

رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌ شده برای خرید گندم در بودجه امسال اظهار کرد: ۵۰۴ همت برای این موضوع اختصاص داده‌ایم اما بی‌دقتی برخی مسئولان موجب شده است موضوع قیمت‌ گذاری گندم به‌درستی حل نشود.

عسکری با تاکید بر ضرورت اهتمام مسئولان به صادرات محصولات کشاورزی گفت: باید زمینه درآمدزایی بیشتر از طریق صادرات این محصولات فراهم شود.