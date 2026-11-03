به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در پیامی از همه آحاد مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

روز ۱۳ آبان از چند جهت برای ایران و ایرانی و حتی برای آزادگان جهان اهمیت والایی دارد. روزی که باید در یاد‌ها بماند و تاریخ سراسر استبداد و استکبار و وحشی‌گری آمریکا به عنوان پرچمدار تمدن غرب را در اذهان بشریت مرور کند.

حماسه آفرینی‌های دانش‌آموزان انقلابی و سلحشور ایران علیه آمریکا در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ در سال ۵۸ که حضرت امام خمینی (ره) از این اقدام انقلابی به عنوان «انقلاب دوم» یاد کردند؛ ابهت پوشالی آمریکا را در هم شکست. به همین دلیل، این روز بزرگ به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نام‌گذاری شد.

امروز که استکبار و درنده‌خوئی شیطان اکبر با تهاجم مستقیم و به شهادت رساندن رهبر عظیم الشان انقلاب و دانشمندان و دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه و مردم عادی ایران بیش از گذشته نمایان شده؛ وظیفه دینی و ملی ما ایجاب می‌کند که در این روز در میدان حضور یابیم؛ چرا که جایگاه و موقعیت کشور ما نیازمند حضور آگاهانه و اقتدارآفرین ملت در صحنه است.

از اقشار و آحاد استان شهید پرور آذربایجان‌غربی در تمام شهر‌ها دعوت میکنم با حضور حماسی و انقلابی خود در راهپیمایی ۱۳ آبان عهد خویش را با امام راحل و قائد شهید و شهدای والامقام تجدید کنند.

سیدمهدی قریشی

نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه ارومیه