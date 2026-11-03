به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رائد فریدزاده در حاشیه بازدید از نوزدهمین جشنواره بین المللی «فیلم مقاومت» در خصوص ضرورت برگزاری این رویداد گفت: در سالی که دو جنگ را پشت سر گذاشتیم و رهبر حکیم، کودکان میناب، کودکان لامرد و جمع کثیری از مردم ایران به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، مفهوم مقاومت و ضرورت برگزاری جشنواره‌ای با این عنوان بیش از همیشه احساس میشد.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به برگزاری جشنواره مقاومت در شرایط سخت و جنگی این روز‌ها افزود: با حضور در نشست‌های تخصصی و بازدید از بخش‌های مختلف، تراز حرفه‌ای جشنواره مقاومت را دیدیم که این مسئله نویدبخش تثبیت جایگاه این جشنواره در عرصه ملی و بین المللی است.

فریدزاده در پاسخ به اینکه مفهوم مقاومت تا چه حد در جشنواره‌های پیش رو همچون جشنواره «سینما حقیقت» و «جشنواره فجر» پررنگ خواهد بود گفت: در جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان و همچنین جشنواره فیلم کوتاه تهران، ردپای مقاومت به وضوح دیده می‌شد. در جشنواره سینما حقیقت و فیلم فجر هم قطعا مقاومت مردم ایران جایگاه ویژه‌ای در آثار خواهد داشت، زیرا حفظ این وقایع در حافظه جمعی یک ملت وظیفه اصلی سینماست. امیدوارم روایت گویی‌های جنگ تنها به چند جشنواره سینمایی منتهی نشود و سینما در هر دوره به صورت مستمر قصه مقاومت داشته باشد.

او در ادامه در خصوص حمایت از تولید و اکران فیلم‌های مقاومت گفت: هزینه، معضلی جدی برای تولید فیلم‌های مقاومت است؛ البته اگر یک هم افزایی بین نهاد‌ها صورت بگیرد این مشکل تا حدی رفع می‌شود. همچنین چه در ادوار گذشته و چه در حال حاضر، خطی ویژه برای اکران فیلم‌های فرهنگی و روایت گری تدوین شده است؛ به همین علت وظیفه اصلی ما این است که در تولید و اکران فیلم‌های مقاومت قوی و پررنگ باشیم.

نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت تا نوزدهم آبان در پردیس سینمایی ملت میزبان علاقه‌مندان است.