به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، بر ضرورت پاسداری از استقلال کشور، تقویت خودباوری علمی و نقش‌آفرینی نسل جوان در ساختن ایران قوی تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان، روزی برآمده از حافظه بیدار و اراده استوار ملت ایران است؛ روزی که سه واقعه سرنوشت‌ساز در سه مقطع تاریخی، معنای مشترکی را پیش چشم نسل‌ها قرار می‌دهد: ایستادگی در برابر سلطه و پاسداری از حق تعیین سرنوشت. تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به علت مخالفت با قانون ننگین کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، هر یک جلوه‌ای از مبارزه ملت ایران برای آزادی، عزت و استقلال است. این روز بزرگ، فرصتی برای تجدید عهد با آرمانی است که نسل‌های پیاپی برای پاسداری از آن ایستاده‌اند. آرمانی که صیانت از استقلال سیاسی، هویت اسلامی و ایرانی و پیشرفت علمی و فرهنگی کشور را دربرمی‌گیرد. استقلال، تنها رهایی از سلطه بیگانه نیست؛ حق ملت برای اندیشیدن، انتخاب‌کردن و ساختن آینده خویش است؛ حقی که بدون خودباوری، قدرت علمی و تربیت نسلی آگاه و توانمند پایدار نخواهد ماند.

کارنامه مداخلات آمریکا در ایران، از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حمایت از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی، تا هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران‌ایر و شهادت سرنشینان بی‌گناه آن، تحریم‌های گسترده، ظالمانه و غیرانسانی، خروج یک‌جانبه از برجام و ترور ناجوانمردانه سردار پرافتخار ایران، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، همگی حلقه‌هایی از زنجیره طولانی دشمنی با استقلال ملت ایران‌اند.

در جنگ تحمیلی اخیر نیز ملت ایران بار دیگر با چهره خشن تجاوز روبه‌رو شد؛ جنگی که شهادت جان‌سوز امام عزیز و مجاهد، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره)، فرماندهان، دانشمندان برجسته و جمعی از مردم بی‌گناه، داغی سنگین بر دل ملت نشاند. شهادت رهبر حکیم و مجاهدی که سالیان دراز پرچم استقلال، مقاومت و پیشرفت ایران را برافراشته نگاه داشت، ضایعه‌ای بزرگ برای کشور و جهان اسلام بود. با این حال، حضور آگاهانه و بعثت حماسی مردم در صحنه، در روز‌های دشوار پس از این واقعه، نشان داد که این داغ بزرگ، اراده ملتی را که به آرمانی ریشه‌دار دل بسته است، از ادامه راه بازنمی‌دارد.

در میان زخم‌های عمیق این جنگ، جنایت هولناک در مدرسه شجره طیبه میناب، زخمی بر وجدان هر انسان آزاده است. آنجا که باید صدای درس و خنده کودکان در کلاس‌ها می‌پیچید، آتش و آوار بر سر دانش‌آموزان بی‌پناه فرود آمد و جمعی از فرزندان معصوم ایران، همراه با معلمان و کارکنان مدرسه، به شهادت رسیدند؛ کودکانی که با دفتر و کتاب و آرزوهایشان به مدرسه رفتند و دیگر به خانه بازنگشتند. مدرسه، خانه امن دانایی و امید است و تعرض به آن، تعرض به آینده یک ملت و حرمت انسانیت است. شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار مستندسازی و پیگیری حقوقی آن و دیگر جنایت‌های جنگی و مجازات آمران و عاملان در مجامع بین‌المللی است.

پاسخ ملت ایران به تهدید و تجاوز، تنها ایستادگی در میدان نیست؛ ساختن ایرانی قوی، پیشرفته و برخوردار از مرجعیت علمی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این پاسخ است. استقلال پایدار به توان علمی و فناورانه و قدرت حل مسائل کشور نیاز دارد. از همین رو، مدرسه و دانشگاه در خط مقدم ساختن آینده ایران قرار دارند. چنان‌که رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، نیز بر پیشرفت علمی و ساختن ایران قوی تأکید دارد، ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی، پرورش قدرت تفکر و تحلیل، تقویت هویت ملی و دینی، حمایت از استعداد‌های درخشان و پیوند دانش با نیاز‌های واقعی کشور، از ضرورت‌های راهبردی این مسیر است.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاهیان، معلمان، دانش‌آموزان، نخبگان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای را فرامی‌خواند با تبیین حقیقت، مقابله با تحریف و تقویت امید و خودباوری، در صیانت از انسجام و اقتدار ملی و ساختن آینده ایران نقش‌آفرینی کنند.

دانش‌آموزان امروز، وارثان راه دانش‌آموزان شهید ۱۳ آبان و فرزندان مظلوم میناب‌اند. حضور آنان در راهپیمایی و صحنه‌های آگاهی‌بخش ملی، هنگامی اثرگذار است که با شناخت تاریخ، تشخیص حقیقت از تحریف، پرسشگری و مسئولیت‌پذیری همراه باشد. نسل جوان ایران باید به رسالت تاریخی خویش مبعوث شود؛ نسلی که نه فقط از استقلال این سرزمین پاسداری می‌کند، بلکه با ایمان، دانش و خلاقیت، آینده‌ای روشن برای آن می‌سازد.

سیزدهم آبان، یادآور عهدی است که با امام راحل (ره)، شهیدان انقلاب و دفاع مقدس، رهبر شهید انقلاب و به ویژه دانش‌آموزان و معلمان شهید میناب بسته‌ایم؛ عهدی برای فراموش‌نکردن مظلومیت‌ها، ایستادگی در برابر سلطه و ساختن آینده‌ای در شأن ملت ایران.

راه شهیدان، با آگاهی، وحدت، مجاهدت علمی و پیشرفت کشور زنده می‌ماند. ایران قوی، پاسخ تاریخی ملت ایران به همه کسانی است که خواسته‌اند چراغ استقلال و پیشرفت این سرزمین را خاموش کنند.