پیکر‌های مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس، فرداپس از ورود به کرمان، بر دستانِ راهپیمایانِ مراسمِ یوم الله ۱۳ آبان تشییع می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ومقاومت استان امشب در گفتگوی ویژه خبرِ ساعت ۲۰ گفت: از شانزدهم تا بیست و یکم آبان هم، شهر‌های مختلف استان، میزبان پیکر‌های مطهرِ اینشهدای گمنام است.

سرهنگ پاداش افزود:: ۲۱ آبان همزمان با شبِ شهادت حضرت صدیقه کبری ۰ (سلام الله علیها)، مراسم وداع با پیکر‌های مطهر این شهیدانِ گرانقدر، در میدان‌های آزادی و کوثرِ شهر کرمان برگزار می‌شود.

بگفته وی در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر‌های مطهر شهدا، در مناطق مختلف استان تشییع وخاکسپاری خواهد شد.