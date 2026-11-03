به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بهزاد قاسمی از دریافت مجوز‌های فعالیت صندوق پس از یک‌ سال‌ و نیم پیگیری خبر داد و گفت: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی با مشارکت هشت سهامدار بخش خصوصی، برای حمایت مالی از شرکت‌های فناور و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کیش تشکیل شده است.

او با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد کیش، افزود: اقتصاد کیش در سال‌های گذشته بیشتر بر گردشگری، املاک و مستغلات متکی بوده و برای حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری و گردشگری، ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد مبتنی بر فناوری و نوآوری ضروری است.

قاسمی خاطرنشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری کیش با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی شکل گرفت و مدیریت آن بر عهده بخش خصوصی خواهد بود.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کیش سه مأموریت اصلی صندوق را سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه فناوری و نوآوری، صدور ضمانت‌نامه و جذب منابع مالی حمایتی برای شرکت‌های فناور عنوان کرد.

قاسمی، افزود: فناوری‌های نوین مالی، هوشمندسازی کیش و نوآوری در حوزه املاک و مستغلات از زمینه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری صندوق است و توسعه گردشگری تخصصی نیز در برنامه‌های آن قرار دارد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کیش با بیان اینکه ساختار اجرایی و کمیته‌های تخصصی صندوق تشکیل شده است، افزود: برنامه‌های یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله صندوق تدوین شده و پس از فراهم‌شدن شرایط، جزئیات فعالیت‌ها در مراسم رونمایی اعلام خواهد شد.