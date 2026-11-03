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مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کیش از آغاز فعالیت صندوق با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد تومانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بهزاد قاسمی از دریافت مجوزهای فعالیت صندوق پس از یک سال و نیم پیگیری خبر داد و گفت: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی با مشارکت هشت سهامدار بخش خصوصی، برای حمایت مالی از شرکتهای فناور و توسعه اقتصاد دانشبنیان در کیش تشکیل شده است.
او با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به اقتصاد کیش، افزود: اقتصاد کیش در سالهای گذشته بیشتر بر گردشگری، املاک و مستغلات متکی بوده و برای حفظ جذابیت سرمایهگذاری و گردشگری، ایجاد زیرساختهای اقتصاد مبتنی بر فناوری و نوآوری ضروری است.
قاسمی خاطرنشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری کیش با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، معاونت علمی ریاستجمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی شکل گرفت و مدیریت آن بر عهده بخش خصوصی خواهد بود.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کیش سه مأموریت اصلی صندوق را سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزه فناوری و نوآوری، صدور ضمانتنامه و جذب منابع مالی حمایتی برای شرکتهای فناور عنوان کرد.
قاسمی، افزود: فناوریهای نوین مالی، هوشمندسازی کیش و نوآوری در حوزه املاک و مستغلات از زمینههای اولویتدار سرمایهگذاری صندوق است و توسعه گردشگری تخصصی نیز در برنامههای آن قرار دارد.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کیش با بیان اینکه ساختار اجرایی و کمیتههای تخصصی صندوق تشکیل شده است، افزود: برنامههای یکساله، سهساله و پنجساله صندوق تدوین شده و پس از فراهمشدن شرایط، جزئیات فعالیتها در مراسم رونمایی اعلام خواهد شد.