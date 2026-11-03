به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بخش مکتوب نشریه دیلی پاکستان، به دلیل اوضاع خاورمیانه، موجودی فرآورده‌های نفتی شرکت آرامکو در پاکستان به پایان رسید و پس از آن فروش در این کشور متوقف شد.

به گزارش نشریه اکسپرس نیوز، فروش سوخت در پمپ بنزین‌های شرکت نفتی عربی آرامکو در پاکستان متوقف شده است، دلیل این توقف عرضه، اوضاع خاورمیانه و حملات نیرو‌های یمنی به تأسیسات عربستان سعودی اعلام شده است.

در پی این تعلیق، فروش فرآورده‌های نفتی در جایگاه‌های سوخت آرامکو در سراسر پاکستان از جمله کراچی، متوقف شد.

وقتی که مشتریان برای دریافت اطلاعات به پمپ‌های آرامکو مراجعه کردند، کارکنان پاسخ دادند که نمی‌دانند چه زمانی عرضه دوباره برقرار خواهد شد.