کانون بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان مشهد، از همه استادان، دانشجویان و خانواده‌ های آنان دعوت کرد که با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، پیامِ ایستادگی، عزت و پایداری را به جهانیان مخابره کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در بیانیه کانون بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان مشهد مقدس آمده است: به مناسبت ۱۳ آبان ماه، روز دانش‌ آموز‌ و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روزی که یادآورِ شکوفاییِ استعدادهای نوظهور و تبلورِ آرمان‌ های بزرگ در دلِ نسل‌ های آینده است، این کانون، ضمن تجلیل از جایگاه رفیع دانش‌ آموزان و نقش کلیدی آنان در ساختِ تمدن اسلامی، مراتب محکومیت شدید خود را نسبت به اقدامات خصمانه و تحریم‌ های ظالمانه‌ رژیم استکبار جهانی ابراز می‌ دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما که مربیان و تربیت‌ گران نسل آینده هستیم، به خوبی واقفیم که استکبار جهانی با هدفِ ایجاد محدودیت در مسیرِ رشد علمی و فکریِ جوانانِ ملتِ بزرگ ایران، همواره در پیِ سستیِ بنیان‌ های علمی است. اما تاریخ گواهی می‌ دهد که هیچ قدرتی نمی‌ تواند مانع از تابشِ خورشیدِ دانش و شکوهِ نسلِ برآمده از دلِ نظام انقلابی شود.

بر این اساس، کانون بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان مشهد مقدس، ضمن تبریک این روز مبارک به ملت رشید بویژه دانش‌ آموزان و کادر آموزشی، از همه استادان بزرگوار، دانشجویان عزیز و خانواده‌ های گرامی دعوت می کند تا با حضور پرشور و باشکوه خود در راهپیمایی و تشییع پیکر مطهر ۲۷ تن از شهدای خوشنام دفاع مقدس و میثاق با رهبر معظم انقلاب و شهدای والا مقام‌ که از ساعت ۹ صبح چهارشنبه از میدان پانزده خرداد شروع می شود، همگام با دانش‌ آموزان، پیامِ ایستادگی، عزت و پایداری در مسیرِ علم و ایمان را به جهانیان مخابره کنند.