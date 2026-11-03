نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار زنجان به مناسبت روز ۱۳ آبان‌ماه، روز مبارزه با استکبار جهانی اقدام به صدور بیانیه‌ای مشترک کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان و سید محسن صادقی استاندار زنجان به مناسبت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بیانیه مشترکی را صادر کردند. در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دانش‌آموزان، دانشجویان و مردم متدین و بیگانه‌ستیز دیار زنجان

سیزدهم آبان‌ماه، روز ملی مبارزه با استکبار، در حافظه تاریخی این مرز و بوم نماد پایمردی و تبلور اراده ملتی است که در تاریخ کهن خویش، طوق استعمار و سلطه بیگانگان را برنتافته و استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز را با عزت پاس داشته است.

امسال در شرایطی به استقبال این روز ملی می‌رویم که وجدان بیدار ایرانیان از داغ شهادت مظلومانه دانش‌آموزان نونهال میناب در تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به سوگ نشسته است. پرپر شدن این فرزندان معصوم در سنگر علم و دانش، گواهی آشکار بر کینه‌توزی بیگانگان با بالندگی این مرز و بوم است؛ لکن این خون‌های پاک، عزم و همبستگی ملی ما را در حراست از کیان و منافع عالیه میهن پولادین‌تر می‌سازد.

امروز، حضور در صحنه همبستگی ملی، ادای دینی بزرگ به پاسداران تاریخ و فرهنگ این خاک پاک و گواهی زنده بر روحیه تسلیم‌ناپذیر و بیگانه‌ستیز ایرانیان است تا بار دیگر ثابت کنیم سرنوشت این دیار به دست فرزندان غیور خودش رقم می‌خورد.

اینجانبان با گرامیداشت نام و یاد تمامی حافظان استقلال و امنیت میهن، به‌ویژه شهدای عزیز دانش‌آموز میناب، از عموم اقشار فهیم، غیور و وطن‌دوست استان زنجان — از جوانان و دانشگاهیان گرفته تا اصناف، فرهنگیان و کارگران — دعوت می‌ کنیم تا با گام‌های استوار و همتی یکپارچه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، اراده پولادین این سرزمین در دفاع از منافع ملی و ایستادگی در برابر متجاوزان را به نمایش بگذارند.