به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام دهنوی، کارشناس خانواده، در جمع طلاب و اساتید مدرسه علمیه حضرت زهرا (س) میبد، با تبیین ابعاد زندگی مشترک حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت الگوبرداری از سیره این دو بزرگوار در زندگی خانوادگی تأکید کرد.

وی خوش‌رویی، پرهیز از سرزنش و مجادله‌های فرسایشی، توجه به نیاز‌های عاطفی همسر و استفاده از کلام محبت‌آمیز را از عوامل مؤثر در ایجاد آرامش و تقویت روابط زوجین دانست.

این کارشناس خانواده همچنین شناخت متقابل زن و مرد، حفظ حرمت همسر و پرهیز از برتری‌جویی را از الزامات زندگی مشترک برشمرد.

دهنوی با اشاره به جایگاه آموزه‌های سیره حضرت زهرا (س) در تعالی خانواده، تأکید کرد: محبت، احترام متقابل و مهارت‌های ارتباطی می‌تواند زمینه‌ساز آرامش و استحکام بنیان خانواده باشد.