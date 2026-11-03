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همزمان با ایام فاطمیه، سیره خانوادگی حضرت فاطمه زهرا (س) در نشستی در میبد استان یزد بهعنوان الگویی برای تحکیم بنیان خانواده بازخوانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام دهنوی، کارشناس خانواده، در جمع طلاب و اساتید مدرسه علمیه حضرت زهرا (س) میبد، با تبیین ابعاد زندگی مشترک حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت الگوبرداری از سیره این دو بزرگوار در زندگی خانوادگی تأکید کرد.
وی خوشرویی، پرهیز از سرزنش و مجادلههای فرسایشی، توجه به نیازهای عاطفی همسر و استفاده از کلام محبتآمیز را از عوامل مؤثر در ایجاد آرامش و تقویت روابط زوجین دانست.
این کارشناس خانواده همچنین شناخت متقابل زن و مرد، حفظ حرمت همسر و پرهیز از برتریجویی را از الزامات زندگی مشترک برشمرد.
دهنوی با اشاره به جایگاه آموزههای سیره حضرت زهرا (س) در تعالی خانواده، تأکید کرد: محبت، احترام متقابل و مهارتهای ارتباطی میتواند زمینهساز آرامش و استحکام بنیان خانواده باشد.