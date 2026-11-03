بهسازی و آسفالت بخشی از مسیر سبزوار به بردسکن
آسفالت ۴ کیلومتر از محور سبزوار به بردسکن حدفاصل روستای دولت آباد تا علی آباد به نیمه راه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سبزوار گفت: از مجموع ۹۰ کیلومتر از مسیر سبزوار به بردسکن در حوزه شهرستان های سبزوار و ششتمد حدود ۶۰ کیلومتر در سال های گذشته بهسازی شده است و در بقیه مسیر دو پیمانکار مشغول به کار هستند.
علی اصغر سمیعی زاده افزود: ۶ کیلومتر از تعهدات ۱۵ کیلومتری یکی از پیمانکاران به اتمام رسیده و ۴ کیلومتر در حال آسفالت است.
وی ابراز امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات روند بهسازی و تکمیل این محور پرتردد در مسیر جنوب به شمال کشور شتاب بگیرد.