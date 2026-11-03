به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو بین المللی فرانسه، در آرژانتین، مشکلات اقتصادی برای خاویر مایلی، رئیس جمهور تشدید شده است.

با توجه به سیاست ‌های ریاضتی این رئیس ‌جمهور فوق لیبرال، انتظار می‌رود اقتصاد کشور ماه آینده به لحاظ فنی وارد رکود شود. کاهش هزینه‌ های مصرف ‌کننده و کاهش تولید صنعتی عوامل مؤثر در این اوضاع اقتصادی است که به ویژه در منطقه کوردوبا، جایی که بخش خودروسازی با مشکل مواجه است، به شدت احساس می ‌شود.

رودریگو فرناندز که در خودروسازی کار می کند، می گوید: «همه ما تحت فشار هستیم.»

در حالی که تولید خودرو در آرژانتین امسال ۱۶ درصد کاهش یافته است، کل این بخش در بحران است و کارخانه قطعات خودرو که او در آن کار می ‌کند نیز از این قاعده مستثنی نیست.

او می‌گوید: «با توجه به آنچه که من شاهدش بودم، تجارت در دو ماه گذشته تقریباً به نصف کاهش یافته است.»

شرکتی که رودریگو در آن کار می ‌کند، متخصص در تولید شاسی و باک سوخت است. این قطعات سپس به خودروسازان فروخته می‌شوند که یکی از محرک‌ های اصلی اقتصادی استان کوردوبا هستند.

رودریگو می افزاید: «کارخانه رنو، یکی از مشتریان ما، میزان تولید خود را از سه شیفت به فقط یک شیفت کاهش داده است.»

علاوه بر رنو، کارخانه مونتاژ استلانتیس در کوردوبا نیز مجبور به کاهش تولید و مرخصی اجباری کارمندان شده است. این امر به دلیل کاهش ثبت نام ‌های جدید و همچنین به دلیل گشایش تجاری است که از سوی خاویر میلی اعلام شده است.

لوکاس کوردلی، فروشنده یکی از نمایندگی های فروش خودرو، می‌ گوید اخیراً خودروهای تولید آرژانتین در حال از دست دادن بازار به خودروهای وارداتی هستند.

او توضیح می‌دهد: «ما خودروهای چینی زیادی می ‌فروشیم. آنها تقاضای زیادی دارند، به خصوص به دلیل قیمتشان.»

از زمان به قدرت رسیدن خاویر میلی، سهم خودروهای وارداتی دو برابر شده و اکنون دو سوم از خودروهای جدید ثبت شده را تشکیل می‌ دهد.