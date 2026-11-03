در دویست و چهل و هفتمین شب از اجتماعات مردمی، مردم همیشه در صحنه خوزستان حماسه های به یادماندنی در دفاع از ایران اسلامی آفریدند.

حماسه خوزستانی‌ها در دویست و چهل و هفتمین شب از اجتماعات مردمی

حماسه خوزستانی‌ها در دویست و چهل و هفتمین شب از اجتماعات مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان در دویست و چهل و هفتمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی به مانند شب‌های گذشته در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و مناطق روستایی استان حضور یافتند و استکبار ستیزی خود را به جهانیان نشان دادند.

مردم انقلابی خوزستان در حالی که پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را در دست داشتند با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.