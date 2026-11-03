رژیم صهیونیستی برای تحمیل سیستم آموزشی خود بر مدارس فلسطین با هدف حذف روایت فلسطینی، محو هویت ملی و تولید نسلی جدا افتاده از ملت و آرمان‌ها و تاریخ خود تلاش می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فلسطینی صفا، رمضان طه، سخنگوی اتحاد انجمن های اولیای دانش آموزان در قدس، در گفتگو با این خبرگزاری درباره هدف قرار دادن بخش آموزش به دست اشغالگران در قدس و تلاش های آنان برای اسرائیلی سازی و محو هویت فلسطینی گفت:

دولت رژیم اشغالگر در چارچوب طرحی که هدف آن تسلط کامل بر آموزش و سایر خدمات است، عمداً شکاف در بخش آموزش قدس را عمیق تر می کند.

رژیم اشغالگر در پی اسرائیلی سازی آموزش و یهودی سازی شهر مقدس از طریق تحمیل برنامه درسی اسرائیلی و اعمال فشار بر مدارسی است که برنامه درسی فلسطین را دنبال می کنند.

تبعیض آشکار در خدمات ارائه شده میان بخش آموزش دولتی و خصوصی وجود دارد که نقض عرف ها و منشورهای بین المللی و توافق های امضاشده میان دو طرف است.

در سایه کمبود کلاس های درس، نیمکت، آزمایشگاه، لوازم التحریر و وسایل آموزشی مدرن و نبود محیط آموزشی مناسب، بخش آموزش از ابتدایی ترین امکانات محروم است.

تلاش ها برای یهودی سازی برنامه های درسی و تحریف محتوای آنها با هدف ایجاد اختلال در نظام آموزشی فلسطین و سوق دادن اولیای دانش آموزان به کناره گیری از آن از ترس آینده فرزندانشان انجام می شود.

رژیم اشغالگر برنامه از طریق تهدید به لغو مجوزها، توقف کمک های مالی، لغو مجوزهای معلمان و بستن مدارس، سیستم درسی «بگروت» را با زور و ارعاب تحمیل می کند.

این اقدامات با هدف از بین بردنآگاهی دانش آموزان، حذف روایت فلسطینی، محو هویت ملی و تولید نسلی جدا افتاده از ملت و آرمانها و تاریخ خود انجام می شود.