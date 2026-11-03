مراسم یادواره شهدای دانش‌آموز در شهرستان نیشابور با تأکید بر ضرورت ترویج آثار دفاع مقدس و بزرگداشت دانش‌ آموزانی که در راه دفاع از انقلاب به شهادت رسیدند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در یادواره شهدای دانش‌ آموز در نیشابور که به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌ آموز برگزار شد، حجت‌ الاسلام مهدی نجفی، سخنران برنامه، با اشاره به رشادت‌ های نوجوانان در دوران دفاع مقدس، این یادواره را فرصتی برای یادآوری فداکاری دانش‌ آموزانی دانست که جان خود را در راه اسلام و قرآن تقدیم کردند.

حجت‌ الاسلام نجفی با روایت نمونه‌ هایی از ایستادگی نوجوانان در میدان جنگ، از جمله شهادت شهید حسین فهمیده و شهید بهنام محمدی یاد کرد و گفت: نوجوانان دوران دفاع مقدس با وجود سن کم، از معرفت و شعوری فراتر از سن خود برخوردار بودند و با انگیزه‌ای قلبی و اتکا به ولایت، در برابر تجهیزات سنگین دشمن ایستادگی کردند.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌ های اخلاقی و تربیتی شهدا، بر اهمیت مانوس بودن با قرآن و ساده‌ زیستی آنان تأکید کرد و افزود: یکی از عوامل اصلی موفقیت شهدای دفاع مقدس، پیوند عمیق آن‌ ها با قرآن کریم و پیروی از رهبری بزرگوار بود که این ویژگی در همه چهره‌ های برجسته آن دوران مشهود است.

حجت‌الاسلام نجفی همچنین با خطاب قرار دادن نسل جوان، بر لزوم ادامه یافتن مسیر شهدا از طریق کسب جایگاه‌ های علمی تأکید کرد و گفت: نسل‌ های بعدی باید با بهره‌ گیری از دانش و تکیه بر ارزش‌ های دینی، آینده کشور را رقم بزنند.

وی با اشاره به الگوی رفتاری شهید مصطفی چمران، بر ضرورت وفاداری به میهن و ولایت‌ مداری به‌ عنوان ویژگی‌ های اصلی نخبگان و دانش‌ آموزان برتر تأکید کرد.