به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،راهپیمایی شهر کرمان از ساعت ۹ صبح از چهار راه غزه به سمت میدان آیینی شورا آغاز می‌شود.همزمان با این مراسم، محدودیت‌های ترافیکی هم از ساعت ۲۴ امشب در مسیر راهپیمایی از تقاطع طالقانی تا چهار راه پاسداران در مسیر خیابان‌های غزه، قدس و فلسطین اعمال خواهد شد.

️سیزدهم آبان،روزی که در آن تبعید امام خمینی (ره) در ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان در ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳۵۸ در تاریخ این سرزمین به ثبت رسید و ثابت کرد که ملت مؤمن و انقلابی ایران هیچ‌گاه تسلیم سلطه و فریب جبهه استکبار نخواهد شد؛ روزی که در تقویم تاریخی کشور به درستی " روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گرفت.