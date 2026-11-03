به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، ایرانیان برای دفاع از آب و خاک و اقتدار ملی با حضور در خیابان‌ها ومیادین، پشتیبان نیرو‌های مسلح و مسئولان کشور هستند.

مردم غیور مهاباد هم هر شب هم‌پای دیگر ایرانیان با تجمع در میدان فرمانداری این شهر، ضمن دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی بر تداوم راه عزت بخش شهدا و ایستادگی مقابل دشمنان تأکید و انزجار خود را از توطئه‌ها و جنایات وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنند.