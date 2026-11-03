مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با تأکید بر ضرورت همدلی و مشارکت اجتماعی برای عبور از شرایط حساس تأمین انرژی کشور گفت: بزرگان عشایر، سران قبایل و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی خود، نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و ترویج مصرف بهینه گاز ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیهان ساکی پور در نشست با بزرگان عشایر، سران قبایل و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد استان افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای گفت‌وگوی چالش‌محور، همدلی و همکاری میان مسئولان و اقشار مختلف مردم است تا با مشارکت اجتماعی بتوانیم از شرایط حساس و پیچیده کنونی کشور عبور کنیم و در مسیر ارائه خدمات شایسته‌تر و حل مشکلات گام برداریم.

وی با اشاره به گستره خدمات‌رسانی این شرکت افزود: شرکت گاز استان به‌عنوان یکی از مجموعه‌های مهم خدمات‌رسان، نزدیک به ۱۰۰ درصد پوشش گازرسانی شهری و ۹۹ درصد پوشش گازرسانی روستایی را محقق کرده است که نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی مسئولیت این مجموعه در تأمین آسایش و رفاه مردم است.

مدیر عامل شرکت گاز خوزستان با اشاره به شرایط ایجادشده در حوزه تأمین گاز کشور و آسیب‌های واردشده به تأسیسات گازی در منطقه عسلویه تصریح کرد: در چنین شرایطی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی یک ضرورت جدی است و تحقق این هدف بدون همراهی و مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با تأکید بر نقش اثرگذار بزرگان عشایر، سران قبایل و سازمان‌های مردم‌نهاد در همراه‌سازی جامعه گفت: ظرفیت اجتماعی و اعتماد عمومی به این گروه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی مؤثر در زمینه مصرف بهینه انرژی باشد و با همکاری و همدلی، شدت مصرف گاز را کاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان بیان کرد: هدف از اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، کاهش مصرف غیرضروری انرژی در کنار حفظ آسایش و رفاه مردم است؛ به‌گونه‌ای که گرمای خانه‌های مردم حفظ شود و در عین حال، صنایع استان نیز با خاموشی و توقف فعالیت مواجه نشوند.

ساکی پور در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل و همکاری میان شرکت گاز، بزرگان عشایر، سران قبایل و سازمان‌های مردم‌نهاد، بتوان از ظرفیت‌های مردمی برای مدیریت بهتر مصرف انرژی، کاهش مشکلات و استمرار خدمات‌رسانی مطلوب در استان خوزستان بهره گرفت.