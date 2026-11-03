اخباری از گوشه و کنار گیلان، ۱۲ آبان ۱۴۰۵

اخباری از گوشه و کنار گیلان، ۱۲ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دیدار استاندار گیلان به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با مدیرکل و کارکنان تعزیرات حکومتی استان.

نصب پلاک‌های پستی هوشمند در شاندرمن، افزایش ۱۵ درصدی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در فومن و شفت، برپایی یادواره قائد شهید امت و شهید جاویداالاثر قاسم نصیری در مسجد جامع توکسر شیجان خمام و آیین‌های هفته پدافند غیرعامل در گیلان از موضوعات ارائه شده در بسته اخبار کوتاه امروز ۱۲ آبان بود.