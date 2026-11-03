علی المال، دانش‌آموز پایه یازدهم رشته ریاضی، با تکیه بر خلاقیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، سامانه‌ای هوشمند برای برگزاری و ارزیابی آزمون‌های آنلاین و آفلاین طراحی کرده که در سه سطح دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان کاربرد دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی المال، دانش‌آموز پایه یازدهم رشته ریاضی دبیرستان مارکار یزد، موفق به طراحی سامانه هوشمند برگزاری آزمون‌های آنلاین و آفلاین شده است.

این سامانه با بهره‌گیری از داده‌ها و ظرفیت‌های هوش مصنوعی طراحی شده و امکان برگزاری و ارزیابی هوشمند آزمون‌های درسی را در سه سطح دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان فراهم می‌کند.

سامانه طراحی‌شده برای استفاده در همه مقاطع تحصیلی پیش‌بینی شده و می‌تواند فرآیند برگزاری آزمون‌ها و ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان را به‌صورت هوشمند انجام دهد.

این طرح در دبیرستان مارکار یزد نیز مراحل آزمایشی و ارزیابی را با موفقیت پشت سر گذاشته است.