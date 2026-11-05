به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مجموع باغهای انار این منطقه را حدود ۵۳۱ هکتار اعلام وخاطر نشان کرد: از این میزان، ۵۱۷ هکتار بارور و ۱۴ هکتار غیربارور است.

صادق حسین‌زاده گفت: میانگین عملکرد باغات انار بارور در جنوب کرمان حدود هفت تن در هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳ هزار و ۵۳۴ تن محصول انار از باغهای بارور منطقه برداشت شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد: محصول تولیدی علاوه بر عرضه در بازارهای استان، به دیگراستان‌ها به‌ویژه هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز ارسال می‌شود.

بگفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان : ارقام کیوانی، بمی، رباب، ملس ساوه و چترودی از مهم‌ترین ارقام در باغهای انار این منطقه است.

جنوب کرمان شامل هشت شهرستان: رودبار جنوب، کهنوج، جازموریان، جیرفت، قلعه گنج، فاریاب، منوجان و عنبرآباد است.