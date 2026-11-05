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بیش از ۳۵۰۰ تن انار از باغهای جنوب استان کرمان برداشت و روانه بازارهای داخلی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مجموع باغهای انار این منطقه را حدود ۵۳۱ هکتار اعلام وخاطر نشان کرد: از این میزان، ۵۱۷ هکتار بارور و ۱۴ هکتار غیربارور است.
صادق حسینزاده گفت: میانگین عملکرد باغات انار بارور در جنوب کرمان حدود هفت تن در هکتار است و پیشبینی میشود امسال حدود ۳ هزار و ۵۳۴ تن محصول انار از باغهای بارور منطقه برداشت شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد: محصول تولیدی علاوه بر عرضه در بازارهای استان، به دیگراستانها بهویژه هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز ارسال میشود.
بگفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان : ارقام کیوانی، بمی، رباب، ملس ساوه و چترودی از مهمترین ارقام در باغهای انار این منطقه است.
جنوب کرمان شامل هشت شهرستان: رودبار جنوب، کهنوج، جازموریان، جیرفت، قلعه گنج، فاریاب، منوجان و عنبرآباد است.