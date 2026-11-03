در پی مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت‌های ویژه‌ای را برای بازطراحی فرایند‌های آموزش متوسطه، بررسی استقرار «دیپلم نظری جامع» و ساماندهی زنجیره علوم پایه به ستاد‌های تعلیم و تربیت و علم، فناوری و نوآوری ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی پیام راهبردی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع نخبگان و سرآمدان علمی کشور و تأکید بر جایگاه راهبردی علم، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت‌های هم‌افزایی را در چارچوب وظایف و تکالیف این شورا به دو ستاد تعلیم و تربیت و علم، فناوری و نوآوری ابلاغ کرده است.

این مأموریت‌ها با هدف انطباق سیاست‌ها و برنامه‌ها با اسناد بالادستی، از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور، و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های حوزه تعلیم و تربیت و علم و فناوری تدوین شده‌اند.

تقویت زیرساخت‌های دانشی و هویتی نسل نوجوان

بر اساس این ابلاغ، ستاد تعلیم و تربیت موظف است با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برقراری فرایند‌های میان‌دستگاهی، زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های تربیتی را در انطباق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فراهم کند.

بررسی سازوکار‌های عملیاتی استقرار «دیپلم نظری جامع» با هدف کاهش مداخلات روانی ناشی از رقابت‌های زودرس و صیانت از استعداد‌های پُرظرفیت، از جمله محور‌های تعیین‌شده برای این ستاد است.

همچنین، تعمیق سواد ملی، تقویت تفکر تحلیلی و ریاضی، بازتعریف جامع مفهوم نخبگی و برقراری پیوند مؤثر میان نظام پرورش استعداد‌ها و زیست‌بوم‌های نوآوری، از اهداف مورد تأکید در این مأموریت به شمار می‌رود.

بازآرایی نظام حمایت از علوم پایه

در بخش دانشگاهی و پژوهشی، ستاد علم، فناوری و نوآوری مأمور شده است با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در رشته‌های علوم پایه، از جمله ریاضیات، فیزیک، شیمی، علوم زیستی و زمین‌شناسی، سیاست‌های عملیاتی مبتنی بر اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور را تدوین و پیگیری کند.

این مأموریت در سه محور اصلی تعریف شده است:

۱. ساماندهی جامع و هم‌افزای ارکان زنجیره علوم پایه: اتخاذ تدابیر هماهنگ و موازی‌زدا برای حمایت از استادان و پژوهشگران سرآمد، دانش‌آموزان و مستعدان برتر، نخبگان داخل و خارج از کشور، مراکز علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان.

۲. ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از ساختارسازی زائد: پرهیز از ایجاد ساختار‌های موازی و تمرکز بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود از طریق توسعه شبکه‌های ملی خدمات آزمایشگاهی و زیرساخت‌های پژوهشی مشترک میان قطب‌های علمی کشور.

۳. پاسخ‌گویی به نیاز‌های ملی با سرمایه‌گذاری هدفمند: ایجاد سازوکار‌های اتصال تحقیقات بنیادین به ابرچالش‌های کشور، از جمله بحران انرژی، محیط زیست، سلامت و فناوری‌های نوظهور، و ترغیب بخش خصوصی و صنایع بزرگ به سرمایه‌گذاری بلندمدت در دانشکده‌های علوم پایه.

تدوین سازوکار‌های اجرایی و شاخص‌های پایش عملکرد

بر اساس این ابلاغ، دو ستاد موظف‌اند پیشنهاد‌های سیاستی و اجرایی، نگاشت نهادی دستگاه‌های مسئول و شاخص‌های پایش عملکرد را با بهره‌گیری مستقیم از ظرفیت نخبگان و ذی‌نفعان تدوین کنند و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند.

این اقدام، گامی راهبردی در مسیر تقویت پیوند میان آموزش عمومی و آموزش عالی، ساماندهی ظرفیت‌های علمی کشور، ارتقای جایگاه علوم پایه و تقویت سرمایه انسانی و مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اسناد راهبردی نظام به شمار می‌رود.