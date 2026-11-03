به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون نمایشگاه بین‌المللی یزد گفت: بیست‌وپنجمین نمایشگاه تخصصی مبلمان خانگی با حضور بیش از ۸۰ شرکت تولیدی و فعالان صنعت مبلمان از استان‌های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، کرمان، قم، ملایر و یزد در سه سالن نمایشگاه بین‌المللی استان برپا شده است.

محمدحسین صادقی، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، معرفی جدیدترین محصولات و مصنوعات چوبی و فراهم کردن امکان خرید آسان و بدون واسطه با تخفیف‌های ویژه نمایشگاهی را از اهداف برگزاری این رویداد عنوان کرد.

وی افزود: انواع مبلمان خانگی در سبک‌های سنتی، کلاسیک و نئوکلاسیک، تختخواب، میز ناهارخوری و دیگر محصولات و مصنوعات چوبی در این نمایشگاه عرضه شده است.

معاون نمایشگاه بین‌المللی یزد از شهروندان دعوت کرد تا ۱۵ آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برای بازدید و خرید به محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی یزد مراجعه کنند.