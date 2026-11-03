تیم فوتبال آکومُد اردبیل در هفته سوم لیگ دسته دو فوتبال کشور، با نتیجه سه بر صفر از سد نود ارومیه گذشت تا با پیروزی پرگل و در حضور پرشور تماشاگران خود، سه امتیاز این دیدار را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، تیم فوتبال آکومُد اردبیل بعد از ظهر از سه‌شنبه در هفته سوم مسابقات لیگ دسته دو فوتبال کشور در ورزشگاه تختی اردبیل مقابل نود ارومیه قرار گرفت.

در این مسابقه که در هوای پاییزی و با حضور پرشور و گسترده تماشاگران برگزار شد تیم فوتبال آکومُد اردبیل با سه گل بر تیم فوتبال نود ارومیه غلبه کرد.

در این بازی که با برتری تیم اردبیلی همراه بود شاهین بالیجانی در دقیقه ۱۵ نیمه اول دروازه تیم نود ارومیه را گشود.

بازیکنان تیم فوتبال آکومُد اردبیل که از حمایت تماشاگران پرشور خود برخوردار بودند در نیمه دوم بازی، میدان را در دست گرفتند و شاهین بالیجانی در دقیقه ۶۵ موفق شد برای دومین بار دروازه تیم فوتبال نود ارومیه را باز کند.

در ادامه و در دقیقه ۷۳ مجتبی محمدی با استفاده از فرصت به دست آمده موفق شد سومین گل تیم فوتبال آکومُد اردبیل را وارد دروازه تیم فوتبال نود ارومیه کند.

در دقایق پایانی این بازی بازیکنان تیم فوتبال نود ارومیه برای جبران گل‌های دریافتی به آب و آتش زدند، اما تلاش آنها نتیجه نداشت و در نهایت این بازی با نتیجه سه بر صفر به سود تیم فوتبال آکومُد اردبیل پایان یافت.