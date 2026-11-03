هفته ششم سی‌وپنجمین دوره مسابقات اسبدوانی پاییزه استان یزد، با حضور بیش از ۶۰ رأس اسب و چابکسوارانی از ۱۱ استان کشور به میزبانی مجتمع سوارکاری صفائیه برگزار می‌شود و به نفرات اول تا ششم در مجموع یک میلیارد تومان جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، رئیس کمیته اسبدوانی استان یزد گفت: سی‌وپنجمین دوره مسابقات اسبدوانی پاییزه استان در ۹ هفته و به میزبانی مجتمع سوارکاری صفائیه برگزار می‌شود.

خانی‌زاده افزود: در هفته ششم این رقابت‌ها بیش از ۶۰ رأس اسب در شش دور و در مسافت هزار و ۴۰۰ متر به میدان می‌روند.

وی با اشاره به حضور چابکسوارانی از ۱۱ استان کشور در این دوره از مسابقات گفت: به نفرات اول تا ششم این هفته در مجموع یک میلیارد تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود.